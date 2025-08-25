Feljelentették a Himnuszt ülve, cigizgetve eléneklő Ajsa Lunát

Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)
Sokkoló produkció.
Novák Előd szerint a Büntető Törvényköny alapján az énekesnő nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt követte el.
„Mivel a rendőrség a himnuszgyalázó karibi énekesnő augusztus 20-i produkciója miatt nem indított hivatalból eljárást, feljelentést tettem, hiszen a Btk. 334. § a nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt így rendeli büntetni: »Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő«” – írta Facebbokján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.
Azóta azt is megírtuk, hogy Ajsa Luna mégsem lép fel a szeptember 5-i Dunakeszi Feszten, miután a szervezők törölték a koncertjét. A döntést a helyi önkormányzat a Dunakeszi Programiroda Facebook-oldalán jelentette be.
Indoklásuk szerint az énekesnő fellépése „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.
A szervezők azt is közölték, hogy a kieső előadó helyett új fellépőről gondoskodnak a fesztivál pénteki programjában.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás