Ajsa Luna Himnusz Novák Előd

Feljelentették a Himnuszt ülve, cigizgetve eléneklő Ajsa Lunát

2025. augusztus 25. 21:56

Novák Előd szerint a Büntető Törvényköny alapján az énekesnő nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt követte el.

„Mivel a rendőrség a himnuszgyalázó karibi énekesnő augusztus 20-i produkciója miatt nem indított hivatalból eljárást, feljelentést tettem, hiszen a Btk. 334. § a nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt így rendeli büntetni: »Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő«” – írta Facebbokján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.

Azóta azt is megírtuk, hogy Ajsa Luna mégsem lép fel a szeptember 5-i Dunakeszi Feszten, miután a szervezők törölték a koncertjét. A döntést a helyi önkormányzat a Dunakeszi Programiroda Facebook-oldalán jelentette be. 

 Indoklásuk szerint az énekesnő fellépése „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.

A szervezők azt is közölték, hogy a kieső előadó helyett új fellépőről gondoskodnak a fesztivál pénteki programjában.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement-4
2025. augusztus 25. 22:56
A fideszesek valójában csak áldozatot keresnek, céltárgyat, akit köpködhetnek... Valaki nem tetszik, akkor a kurvaanyját, dögöljön meg, hazaáruló. A társadalom prolibb része - orosz mintára - szabadjára engedi erőszakos ösztönét, a csőcselék pedig kiváló hivatkozási alap.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 25. 22:54
>>kuzmics 2025. augusztus 25. 22:46 Én se jelentettem volna fel, aranyos lánynak tűnik.<< Fiatalkorában Jeffrey Dahmer is aranyos fiúnak tűnt, aztán később lyukat fúrt az áldozatai koponyájába és savat fecskendezett az agyukba majd análisan és orálisan közösült a hullájukkal.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. augusztus 25. 22:48
Sunaznam. Legalabb a szaja el lenne foglalva.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 25. 22:48
>>massivement-4 2025. augusztus 25. 22:31 A közönséget nem zavarta<< Tényleg? Mindenkit megkérdeztél? >>mi a faszt ugrál ez a mélymagyarkaságában nagyon sértett pöcsike is<< Megteheti, egyrészt állampolgári joga, másrészt állampolgári kötelessége. >>Legalább nem volt a csaj egy szaros MSZMP-s kommer, meg III / III-as, ahogy a sok fideszes geci meg a ruszki haverjaik.<< És nem gazdagodott meg a privatizációban, és hazudott reggel-délben-este, és III/II-es sem volt, mint Horn meg Medgyessy, és nem ekézte Magyarországot Brüsszelben, nem indítatott eljárást az ország ellen, etc. etc.. Ők viszont nem játszottak soha előadóműveészesdit zéró hozzáértéssel.
Válasz erre
0
0
