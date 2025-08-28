Ft
István, a király Himnusz Királydomb film siker

A királydombi csoda

2025. augusztus 28. 00:32

Az a remény költözött a szívekbe, hogy egy ilyen összetartó, egyet akaró közösség tartósan, társadalmi méretekben is megteremthető.

2025. augusztus 28. 00:32
Koltay Gábor

Ha augusztus, akkor István, a király. A rockoperát 1983. augusztus 18-ától 28-áig hét alkalommal mutattuk be a budapesti Városliget Királydombján. A filmforgatáshoz megszervezett szabadtéri színházi bemutatót Andor Tamás operatőr vezetésével több kamerával rögzítettük, így készítettem el a Nemeskürty István vezette Mafilm stúdióban a második mozifilmemet A koncert után.

Nemeskürty tanár úr, az István, a király – ma úgy mondanánk – producere, a film és a zenemű megrendelője, tartalmának, a mű sorsának kezdetektől alakítója rendületlenül bátorított, amikor sokfajta ellenállással kellett megküzdenem. Elrepült a gyors idő című életrajzi kötetében 1998-ban írja: „Bármit is mondjanak ma róla akár maguk az alkotótársak, akkor a siker eufóriájában éltünk mindannyian. Megkockáztatom azt az állítást, hogy hozzájárultam a rendszerváltás folyamatának megindításához. Ez nekem egyébként elhatározott célom volt.” ​

