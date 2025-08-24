Kedves Luna! Ez a himnuszos performansz nem jött át, nagyon nem, hiába is magyarázod

Kedves Luna! Ez nem sikerült! Nekem és sokaknak nagyon nem ez jött át! S kérlek, engedd meg, hogy megosszak veled pár személyes élményt a Himnuszunk kapcsán. Pár éve történt, hogy Erkel Ferenc és jómagam szülővárosában, Gyulán vettünk részt egy rendezvényen, talán épp augusztus 20-án. Éppen az ikonikus vár mellett baktattunk a szüleimmel, mikor felcsendült a Himnusz. Mi pedig megálltunk, kihúztuk magunkat, és végighallgattuk. Példánkat többen követték. Köztük volt olyan, aki a mellettünk elhaladóknak be is szólt finoman, hogy „nem hallod, hogy szól a Himnusz, állj már meg arra a pár percre”.

De elmesélném Neked, hogy az idei tűzijáték során mit éltünk meg egy barátommal a Batthyány téren. Miután a fináléban az utolsó rakéta is felrobbant, és kíváncsian az égre emeltük a tekintetünket, keresve az ígért drónokat, megszólalt a Himnusz. A méltóságteljes dallamok alatt előbb egy több méter magas, kardot tartó angyal, majd a Szent Korona, és végül a kereszt rajzolódott ki a Duna felett.

Mivel a látvány magával ragadó és megható volt, ott volt a legtöbb jelenlévőben a késztetés, hogy így vagy úgy megörökítse. S tudod, mit hallottam sokaktól?

Most nem videózok, nem fényképezek, hiszen szól a Himnusz, nem illik!”

Persze nehéz volt ellenállni, így jómagam is lefotóztam a záróakkordban a keresztet – közben magamban elnézést kértem az égiektől. Más is hasonlóan tett mellettem, és többektől hallottam, hogy ez „X Mi Atyánk! és X Üdvöz légy lesz!” Megjegyzem: hétköznapi, a látványtól megilletődött emberek voltak.

S ha már himnuszok, szólnék még egy nem hivatalos, de régi imádságról, a hozzám ugyancsak közel álló ősi székely himnuszról, amelynek már a dallama is szívhez szóló. Sosem felejtem, hogy pont egy nappal a covid-zárások előtt a Hősök terén ünnepeltük a székely szabadság napját. A rendezvény végén kialakult egy kis női kör, majd a székely himnusz után felcsendült tőlük az „Ó, én édes jó Istenem!” kezdetű ősi székely himnusz. Én is közéjük álltam, és ott a nagy bizonytalanság közepette énekeltünk. Mikor az utolsó sor, a „Hazajöttünk, megáldott a, Csíksomlyói Szűz Mária” elhangzott, méltóságteljes csend lett.

Utána hónapokig nemhogy az erdélyi, de a magyar barátainkat sem érezhettük közel magunkhoz.

Kívánom, hogy mind neked, Luna, mind azoknak, akik szerint nem trendi már megadni a tiszteletet a Himnusznak,

legyen részetek ilyen felemelő pillanatokban, mikor megmutatkozik mi az érték, és, amit átleng egy megmagyarázhatatlan erő.

Ha hanyagul, mindenféle divatirányzatnak felülve eldobjuk azt, ami az identitásunk egy szeletét adja, akkor, ahogy Kölcsey írta, még jó darabig a „balsors” fog minket tépni. Pedig „meggbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”.

Nyitókép: Képernyőfotó