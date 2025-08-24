Kedves Luna! Ez a himnuszos performansz nem jött át, nagyon nem, hiába is magyarázod

Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)
Sokkoló produkció.
Legyen részed olyan felemelő pillanatokban, amikor nemzeti imádságunkat még inkább átjárja valami megmagyarázhatatlan erő!
Okkal hívják egy nép himnuszát nemzeti imádságnak. Hiszen az jellemzően olyan mű, amely strófáiban olyan üzenetet hordoz a jelen és a jövő nemzedékének, amely támaszt jelent a mindennapokban, és évszázadokon át kijelöli a munkát, a küldetést egy ország lakóinak. Csak tudni kell olvasni sorai között.
Épp ezért
minimum elítélendő, ha valaki önös érdekből vagy polgárpukkasztás céljával nem a méltó módon viselkedik, miközben szól, nopláne ha maga adja azt elő a színpadon, közönség előtt.
Ez történt a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna koncertjén is, aki ülve, cigarettázva énekelte – hamisan és valami alternatív dallammal – a magyar Himnuszt augusztus 20-án. Mivel nagyon nem ez a megszokott, és ráadásul épp az államalapítás ünnepén történt, érthető mód a fiatal rajongók is kifakadtak az énekesnő közösségi oldalain, s a jóérzésű sajtó, köztük a Mandiner is kicsit karcosabban számolt be az esetről.
Bevallom: amíg ez a performansz nem esett meg, azt sem tudtam, hogy ki Ajsa Luna. Meglehet, hogy harmincegynéhány évesen már megvan a magam stílusa, és az az előadói kör, akiket a Spotify-on is pörgetek, így a „művésznő” eddig kimaradt. Pedig némi „guglizással” még az is kiderült, hogy 2025-ben munkásságát Fonogram-díjjal ismerték el az év hazai modern pop-rock albuma/hangfelvétele kategóriában.
A történtek kapcsán két ok merült fel bennem magyarázatként. Az egyik a balliberális sajtó által is hangoztatott „művészi szabadság”, mely szerint érdemes kitörni a megszokott sémák közül, így Kölcsey Ferenc költeményét, melyet Erkel Ferenc zenésített meg, és a magyar nép zivataros századairól regél, nem kell mindig vigyázban állva, feszengve előadni.
Amúgy is olyan borús és sírva vigadós, mint a magyar néplélek – és így tovább.
Aztán ott a másik lehetséges megoldás e tettre, ami valóban képes sokkolni: hogy a fiatal hölgy szeretett volna maga körül némi hírverést, hogy olyanok is megismerjék a nevét, mint én. Erre volt manapság példa Sisi esete is, aki nemrég arra „kérte” – Azahriah után szabadon – fideszes hallgatóit, hogy forduljanak klinikai szakpszichológushoz.
Azóta befutott a magyarázata, miután olyan több évtizedes szakmai múlttal bíró előadók és közéleti szereplők szólaltak meg az ügye miatt, mint Nagy Feró, Pataky Attila vagy Ókovács Szilveszter, hogy miért döntött e sajátos előadás mód mögött.
„Augusztus 20-a alkalmából némi rám jellemző spontaneitással, pusztán hazaszeretetből az egyik dalom (Aludj hófehérke) első verzéje helyett volt merszem elénekelni a Himnuszt. Mindössze azért, hogy közelebb legyek a közönségemhez (akik egyébként velem énekeltek), lecsücsültem a színpad szélére.
Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet és nem felejtettem el a szöveget sem” – kezdte a magyarázkodást Ajsa Luna.
Majd azzal folytatta: „aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet. Mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus”.
Kedves Luna! Ez nem sikerült! Nekem és sokaknak nagyon nem ez jött át! S kérlek, engedd meg, hogy megosszak veled pár személyes élményt a Himnuszunk kapcsán. Pár éve történt, hogy Erkel Ferenc és jómagam szülővárosában, Gyulán vettünk részt egy rendezvényen, talán épp augusztus 20-án. Éppen az ikonikus vár mellett baktattunk a szüleimmel, mikor felcsendült a Himnusz. Mi pedig megálltunk, kihúztuk magunkat, és végighallgattuk. Példánkat többen követték. Köztük volt olyan, aki a mellettünk elhaladóknak be is szólt finoman, hogy „nem hallod, hogy szól a Himnusz, állj már meg arra a pár percre”.
De elmesélném Neked, hogy az idei tűzijáték során mit éltünk meg egy barátommal a Batthyány téren. Miután a fináléban az utolsó rakéta is felrobbant, és kíváncsian az égre emeltük a tekintetünket, keresve az ígért drónokat, megszólalt a Himnusz. A méltóságteljes dallamok alatt előbb egy több méter magas, kardot tartó angyal, majd a Szent Korona, és végül a kereszt rajzolódott ki a Duna felett.
Mivel a látvány magával ragadó és megható volt, ott volt a legtöbb jelenlévőben a késztetés, hogy így vagy úgy megörökítse. S tudod, mit hallottam sokaktól?
Most nem videózok, nem fényképezek, hiszen szól a Himnusz, nem illik!”
Persze nehéz volt ellenállni, így jómagam is lefotóztam a záróakkordban a keresztet – közben magamban elnézést kértem az égiektől. Más is hasonlóan tett mellettem, és többektől hallottam, hogy ez „X Mi Atyánk! és X Üdvöz légy lesz!” Megjegyzem: hétköznapi, a látványtól megilletődött emberek voltak.
S ha már himnuszok, szólnék még egy nem hivatalos, de régi imádságról, a hozzám ugyancsak közel álló ősi székely himnuszról, amelynek már a dallama is szívhez szóló. Sosem felejtem, hogy pont egy nappal a covid-zárások előtt a Hősök terén ünnepeltük a székely szabadság napját. A rendezvény végén kialakult egy kis női kör, majd a székely himnusz után felcsendült tőlük az „Ó, én édes jó Istenem!” kezdetű ősi székely himnusz. Én is közéjük álltam, és ott a nagy bizonytalanság közepette énekeltünk. Mikor az utolsó sor, a „Hazajöttünk, megáldott a, Csíksomlyói Szűz Mária” elhangzott, méltóságteljes csend lett.
Utána hónapokig nemhogy az erdélyi, de a magyar barátainkat sem érezhettük közel magunkhoz.
Kívánom, hogy mind neked, Luna, mind azoknak, akik szerint nem trendi már megadni a tiszteletet a Himnusznak,
legyen részetek ilyen felemelő pillanatokban, mikor megmutatkozik mi az érték, és, amit átleng egy megmagyarázhatatlan erő.
Ha hanyagul, mindenféle divatirányzatnak felülve eldobjuk azt, ami az identitásunk egy szeletét adja, akkor, ahogy Kölcsey írta, még jó darabig a „balsors” fog minket tépni. Pedig „meggbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”.
Kölcsey és Erkel fontos számunkra.