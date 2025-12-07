Egy német professzor könyvet írt Magyarországról, azonnal lepropagandistázta a német sajtó

„A tanítás során ember-ember kapcsolat kell” – vallja a 98 éves mateklegenda, Obádovics Gyula
Kiderült: az egyszerű német emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből.
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Werner Patzelt professzorral beszélgetett az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján.
Németország egyik legismertebb politológusa világosan elmondta:
Magyarország megítélése attól függ, ki honnan nézi. A személyes tapasztalatok sokkal kedvezőbb képet mutatnak, mint a politikai előítéletek
és a médiakeretek – hangsúlyozza.
Werner Patzelt többek között elmondta: az egyszerű emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből, akik „hivatalból tudják, hogy Magyarországon fél-diktatúra jött létre”. Vagyis vannak a valódi, személyes tapasztalatok, amelyek nagyon pozitívak, és
vannak az elméleti-politikai feltételezések, amelyek negatív képet festenek az országról. Nehéz a tényekre alapozva megtörni ezt a képet
– tudjuk meg.
A kutató könyvet is írt Magyarországról. Mint kiderült, nagy az érdeklődés, sok példány fogyott, a könyvet újranyomták, de a sajtó a hétköznapi emberekkel ellentétben nem fogadta kedvezően:
azonnal lepropagandistázták, vagyis a szokásos. Amikor a professzor például leírta a Fidesz önképét, azt a szerző személyes álláspontjának, véleményének tulajdonították.
A beszélgetésben szó esett a professzor könyvéről, a német belpolitikáról és az AfD felemelkedéséről is. Itt hallgathatja meg:
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner