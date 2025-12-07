Ft
12. 07.
vasárnap
Szalai Zoltán diktatúra MCC könyv Fidesz Werner Patzelt sajtó

Egy német professzor könyvet írt Magyarországról, azonnal lepropagandistázta a német sajtó

2025. december 07. 10:09

Kiderült: az egyszerű német emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből.

2025. december 07. 10:09
null

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Werner Patzelt professzorral beszélgetett az MCC Brussels „Battle for the Soul of Europe” konferenciáján.

Németország egyik legismertebb politológusa világosan elmondta: 

Magyarország megítélése attól függ, ki honnan nézi. A személyes tapasztalatok sokkal kedvezőbb képet mutatnak, mint a politikai előítéletek

 és a médiakeretek – hangsúlyozza.

Werner Patzelt többek között elmondta: az egyszerű emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből, akik „hivatalból tudják, hogy Magyarországon fél-diktatúra jött létre”. Vagyis vannak a valódi, személyes tapasztalatok, amelyek nagyon pozitívak, és 

vannak az elméleti-politikai feltételezések, amelyek negatív képet festenek az országról. Nehéz a tényekre alapozva megtörni ezt a képet 

– tudjuk meg.

A kutató könyvet is írt Magyarországról. Mint kiderült, nagy az érdeklődés, sok példány fogyott, a könyvet újranyomták, de a sajtó a hétköznapi emberekkel ellentétben nem fogadta kedvezően: 

azonnal lepropagandistázták, vagyis a szokásos. Amikor a professzor például leírta a Fidesz önképét, azt a szerző személyes álláspontjának, véleményének tulajdonították.

A beszélgetésben szó esett a professzor könyvéről, a német belpolitikáról és az AfD felemelkedéséről is. Itt hallgathatja meg:

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

 

egonsamu-2
2025. december 07. 10:52
Patzelt józanul látja a helyzetet. A germanisztáni rezsimet néha tényleg hevesen bírálja is. Csodával határos, hogy néha még a német nyelvü médiában is szót kaphat.
masikhozzaszolo
2025. december 07. 10:46
Nézem, Összesen 0 komment Alul meg rejszmano ír egy kommentet. Binárisan ez jelentős különbség!
Galerida
2025. december 07. 10:44
A klasszikus:" Lajos te most nekem hiszel, vagy a tulajdon szemednek?"
rejszmano
2025. december 07. 10:43
Érdekesek Patzelt trockista szemléletű kapitalizmus-kritikai tanulmányai! Ajánlom!
