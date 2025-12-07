Egy német professzor könyvet írt Magyarországról, azonnal lepropagandistázta a német sajtó

Werner Patzelt többek között elmondta: az egyszerű emberek szemében Magyarország másképpen néz ki, mint az akadémikusok és újságírók szemszögéből, akik „hivatalból tudják, hogy Magyarországon fél-diktatúra jött létre”. Vagyis vannak a valódi, személyes tapasztalatok, amelyek nagyon pozitívak, és

vannak az elméleti-politikai feltételezések, amelyek negatív képet festenek az országról. Nehéz a tényekre alapozva megtörni ezt a képet

– tudjuk meg.

A kutató könyvet is írt Magyarországról. Mint kiderült, nagy az érdeklődés, sok példány fogyott, a könyvet újranyomták, de a sajtó a hétköznapi emberekkel ellentétben nem fogadta kedvezően: