város budapesti Magyar Turisztikai Ügynökség Szent István tűzijáték ünnepség

Kiderült, hány ember volt kíváncsi élőben a tűzijátékra augusztus 20-án

2025. augusztus 22. 15:41

A fél város a helyszínen követte a Szent István napi ünnepséget.

2025. augusztus 22. 15:41
null

A mobilcella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken – 12,5 százalékkal több mint az elmúlt évben –, a tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret – tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-t.

A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest.

 Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek – tartalmazza a közlemény.

A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest

 – tették hozzá.

A legfontosabb küldőországok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők 10 százaléka német, 9 százaléka romániai, 7 százaléka pedig lengyel volt.

Az esti tűzijátékra – mobiltelefonnal – érkezők száma 125 ezerrel volt több mint 2024-ben. 

A cellainformációkból az is kiderül, hogy idén augusztus 20-án a vidékről egy napra érkező, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret. Ez 13 százalékkal volt több, mint tavaly – fűzték hozzá.

Hangsúlyozták, hogy az MTÜ által vizsgált terület lefedi a budai és a pesti rakpartot, valamint a környező bekötő utcákat a Margit-sziget déli harmadától a Petőfi hídig. A fenti adatok az ezen a körzeten belül mobiltelefonnal rendelkezők számát mutatják. A tűzijátékot nézők azonban ennél jóval többen voltak, mivel a város számos egyéb pontján, továbbá a televízión és az online felületeken is több százezren követték az eseményt – olvasható a közleményben.

Horváth Tamás

Lehet ezen teli pofával röhögni, kedves 444, de attól még a „művésznő" himnuszgyalázása minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot

Nincs a Földön még egy olyan ország, ahol elfogadható lenne ülve, másik dal ritmusára, cigivel a kézben „elénekelni" a nemzeti himnuszt.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

***

szocske74
2025. augusztus 22. 16:03
Sz@rrzoli megmondta, jövőre nem lesz. Én azt mondom, jövőre sz@rrzoli/fosos/klaradobreva nem lesz.
kimirszen
2025. augusztus 22. 15:59 Szerkesztve
Mindenhovakimirszen 2025. augusztus 22. 15:56 Nem. Tudod a számítógépek csodákra képesek. Pl. képes megkülönböztetni az állandóan ott tartózkodókat :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) A faszt azt. Ezek az adatok akkor érhetőek el ha bíróság engedélyt ad rá.
Mindenhova
2025. augusztus 22. 15:53
A tiktokon rengetegen megosztották a tüzijátékkal kapsolatos élményüket. Mi van a kommentszekcióban? "Az adónkból, a kórházak, a gyerekek, a vasút, ellopták, 300 milliárd, 500 milliárd" ect.
belbuda
2025. augusztus 22. 15:49
Neres Kálmán szerint újra megvolt a kétmillió...😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.