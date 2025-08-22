Ft
08. 22.
péntek
augusztus 20 Ajsa Luna Himnusz 444

Lehet ezen teli pofával röhögni, kedves 444, de attól még a „művésznő” himnuszgyalázása minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot

2025. augusztus 22. 06:15

Nincs a Földön még egy olyan ország, ahol elfogadható lenne ülve, másik dal ritmusára, cigivel a kézben „elénekelni" a nemzeti himnuszt.

2025. augusztus 22. 06:15
null
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Facebook

„Lehet ezen teli pofával röhögni, kedves 444, de attól még a »művésznő« himnuszgyalázása minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot.

Nincs a Földön még egy olyan ország, ahol elfogadható lenne ülve, másik dal ritmusára, cigivel a kézben »elénekelni« a nemzeti himnuszt.  

Úgy tűnik azonban, hogy nálunk ezt is meg lehet tenni büntetlenül (pedig a Btk. ismeri a nemzeti jelkép megsértése bűncselekményt). 

Na, ez az igazi (bírósági) terror, nem az, hogy a média beszámolt a felháborító esetről."

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

vamonos-3
2025. augusztus 22. 08:37
Nagyon kinos ez a muhisztizes
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 22. 08:32
Azzal, hogy a média beszámolt arról, amit jó esetben, csak néhány ezer ember látott, a média csinált walakit ebből az előadóból, és címlapokra repítette.
angie1
2025. augusztus 22. 08:11
Miért kell ezekkel a lepukkant rüfkékkel foglalkozni?! Egyáltalán szót sem érdemelnek!
Hopszjuliska
2025. augusztus 22. 08:04
Tragédia, hová jutott a magyar (bár ez a nő nem magyar, haezt megtette)!!!!
