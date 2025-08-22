A 444 szerint nem ciki cigizve, ülve énekelni a Himnuszt
A Mandiner szerint sokkoló volt a produkció, de az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.
Nincs a Földön még egy olyan ország, ahol elfogadható lenne ülve, másik dal ritmusára, cigivel a kézben „elénekelni” a nemzeti himnuszt.
„Lehet ezen teli pofával röhögni, kedves 444, de attól még a »művésznő« himnuszgyalázása minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot.
Úgy tűnik azonban, hogy nálunk ezt is meg lehet tenni büntetlenül (pedig a Btk. ismeri a nemzeti jelkép megsértése bűncselekményt).
Na, ez az igazi (bírósági) terror, nem az, hogy a média beszámolt a felháborító esetről.”
