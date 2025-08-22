„Lehet ezen teli pofával röhögni, kedves 444, de attól még a »művésznő« himnuszgyalázása minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot.

Nincs a Földön még egy olyan ország, ahol elfogadható lenne ülve, másik dal ritmusára, cigivel a kézben »elénekelni« a nemzeti himnuszt.

Úgy tűnik azonban, hogy nálunk ezt is meg lehet tenni büntetlenül (pedig a Btk. ismeri a nemzeti jelkép megsértése bűncselekményt).

Na, ez az igazi (bírósági) terror, nem az, hogy a média beszámolt a felháborító esetről.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás