A 444 szerint nem ciki cigizve, ülve énekelni a Himnuszt

2025. augusztus 21. 19:32

A Mandiner szerint sokkoló volt a produkció, de az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.

2025. augusztus 21. 19:32
Ajsa Luna cigizve, ülve énekli a Himnuszt

„Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt” – ezzel a címmel közölt egy cikket a 444. Ebben a Mandiner írására hivatkoznak, felettébb gúnyosan, hiszen mi számoltunk be arról, hogy a karibi-magyar származású énekesnő valóban ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.

A facebookos kiajánlójukban pedig ismét idézték a lapunkat: „Sokkoló produkció”, és azzal folytatták, hogy szerintük egyáltalán nem volt sokkoló ez a produkció. 

Az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.

Nyitóképünk: Képernyőfotó, 444 Facebook-oldala

ertonszena
2025. augusztus 21. 21:43
A Himnuszt, a nemzet imáját a Tetemtőhöz vigyázállásban énekeljük. Engem így tanítottak. A futballistáink szívre tett kézzel énekelik, nekem már ez is kicsit olyan nyugatias-érzelgős-plüssmackós. Cigarettázva, ülve... Ez nem más, mint blaszfémia. Aki ezt teszi, nincs semmi köze a Himnuszhoz, így valójában a magyarsághoz sem, egészen addig, amíg fel nem fogja, hogy a dolgoknak a teremtett világban rendjük van.
FeketeFehér
2025. augusztus 21. 21:34
"egonsamu-2FeketeFehér 2025. augusztus 21. 21:19 A Magyar Himnuszt nem kell "átdolgozni"!" A Himnusznak számos zenei változata van.
mirage-2
2025. augusztus 21. 21:24
PONT AZILYEN MOCSKOS NEMZETGYALÁZÓK MIATT KELL MÉGJOBBAN ÖSSZEFOGNI MÉG ERÖSEBBNEK LENNI ÉS LESÖPÖRNI ŐKET A FÖLDRŐL " BÁRMI ÁRON " !!!!!!!
mirage-2
2025. augusztus 21. 21:19
SŐT HA HÁTULRÓL TELEVERIK NYERÍTVE MINT EGY LIPICAI KANCA ÉS VINNYOGHAT
