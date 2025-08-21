A 444 szerint nem ciki cigizve, ülve énekelni a Himnuszt

Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)
Sokkoló produkció.
A Mandiner szerint sokkoló volt a produkció, de az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.
„Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt” – ezzel a címmel közölt egy cikket a 444. Ebben a Mandiner írására hivatkoznak, felettébb gúnyosan, hiszen mi számoltunk be arról, hogy a karibi-magyar származású énekesnő valóban ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.
A facebookos kiajánlójukban pedig ismét idézték a lapunkat: „Sokkoló produkció”, és azzal folytatták, hogy szerintük egyáltalán nem volt sokkoló ez a produkció.
Az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.
Nyitóképünk: Képernyőfotó, 444 Facebook-oldala