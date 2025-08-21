A 444 szerint nem ciki cigizve, ülve énekelni a Himnuszt

A facebookos kiajánlójukban pedig ismét idézték a lapunkat: „Sokkoló produkció”, és azzal folytatták, hogy szerintük egyáltalán nem volt sokkoló ez a produkció.

Az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.

Nyitóképünk: Képernyőfotó, 444 Facebook-oldala