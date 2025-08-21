Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)

Életmentő beavatkozásra is sor került – ennyi embert láttak el a mentők az augusztus 20-i fővárosi rendezvényeken
Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.
Sokkoló produkció.
Megbotránkoztató felvétel kering az interneten: a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.
A videó mellett a Jofi Koncert Facebook-oldalára feltöltött bejegyzés is előrevetítette a botrányt:
Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok...”
– olvasható a posztban. Az énekesnő viselkedése nemcsak a közönséget sokkolta, hanem aláásta az ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csupán zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése is.
