Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 14:20

Sokkoló produkció.

2025. augusztus 21. 14:20
null

Megbotránkoztató felvétel kering az interneten: a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.

A videó mellett a Jofi Koncert Facebook-oldalára feltöltött bejegyzés is előrevetítette a botrányt: 

Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok...”

– olvasható a posztban. Az énekesnő viselkedése nemcsak a közönséget sokkolta, hanem aláásta az ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csupán zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése is.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Jose
2025. augusztus 21. 17:14
És hamis is. Ennek a nőnek bármilyen produkciójáért 5 fillért nem adnék.
pbetti87
2025. augusztus 21. 17:13
Jé! Engem (és itt szerintem nagyjából a legtöbb embert) megtanítottak arra a kulturált viselkedés és az illem részeként, hogy bármely nemzet himnuszát (nem csak a sajátomét, amelyet pedig még ismernem is illik) FELÁLLVA hallgatom végig, megadva a tiszteletet.
PeterWeber
•••
2025. augusztus 21. 17:12 Szerkesztve
Végül is, le is köphetett volna a színpadról... Amúgy ki ez a kis lotyó?
Dunhill67
2025. augusztus 21. 17:08
mert nem magyar....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!