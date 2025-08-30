Hidegrázós: így szólt a csíksomlyói nyeregben a magyar Himnusz (VIDEÓ)

„Nálunk így szokás!” – Orbán Viktor is üzent Ajsa Lunának (VIDEÓ)
„Egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel” – ismertette a Himnusz éneklése alatti helyes magatartást a kormányfő.
Így is lehet...
A csíksomlyói nyeregben különleges pillanatot örökítettek meg: a tömeg együtt énekelte a magyar Himnuszt. A közösségi élmény erejét jól mutatja, ahogy a fesztiválhangulat egyetlen pillanatra nemzeti összetartozássá alakult. A Székelyhon Facebook-oldalára feltöltött videóhoz mindössze ennyit írtak:
Egy vérből valók vagyunk.”
Nyitókép: MTI/Kátai Edit