Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Himnusz Csíksomlyó Székelyföld

Hidegrázós: így szólt a csíksomlyói nyeregben a magyar Himnusz (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 22:57

Így is lehet...

2025. augusztus 30. 22:57
null

A csíksomlyói nyeregben különleges pillanatot örökítettek meg: a tömeg együtt énekelte a magyar Himnuszt. A közösségi élmény erejét jól mutatja, ahogy a fesztiválhangulat egyetlen pillanatra nemzeti összetartozássá alakult. A Székelyhon Facebook-oldalára feltöltött videóhoz mindössze ennyit írtak: 

Egy vérből valók vagyunk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kátai Edit

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2025. augusztus 30. 23:12
Villámcsapás.
Válasz erre
0
0
buckafej-2
2025. augusztus 30. 23:03
Ott voltam, csodálatos volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!