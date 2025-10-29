Pisloghatnak a magyargyűlölő román újságírók: egytől egyig kitiltották őket a Csíkszereda mérkőzéseiről

Árgus szemekkel figyelheti Putyin Magyarországot, Romániát és Szlovákiát: bejelentették az amerikai csapatok kivonását
A pontos számokat még nem közölték.
Megelégelték az uszítást.
Az FK Csíkszereda a jövőben megtagadja a sajtóakkreditációt azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek „sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak” – írta szerdai állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.
A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést válassza az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett” – fogalmaztak.
A futballklub ezzel arra utalt, hogy a román sportsajtó egy része a mérkőzésekről szóló tudósításait a székely jelképek jelenlétére hegyezte ki.
Továbbá egyes román újságírók azt is kifogásolták, hogy a klub „a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) figyelmeztetései ellenére” továbbra is „a hivatalos közigazgatási státus nélküli Székelyfölddel” azonosul.
„A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része” – hangsúlyozta a csíkszeredai klub.
Aláhúzta, a román csendőrség által a Kolozsvári Universitatea elleni mérkőzést követően kiszabott bírság „nyilvánvaló túlkapás volt”, és azon meggyőződésének adott hangot, hogy ezt a bíróság is meg fogja állapítani.
„Fontos tény, hogy azóta ugyanazon jelképek használatáért a csendőrség semmilyen újabb szankciót nem alkalmazott” – mutattak rá az állásfoglalásban.
Az FK Csíkszereda szerint „hamis és félrevezető” az állítás, hogy a „Székelyföld” kifejezés használatát betiltotta volna a Román Labdarúgó Szövetség.
„Székelyföld egy történelmi és kulturális régió, amelynek létezése történelmi realitás, még akkor is, ha Románia jelenlegi közigazgatási rendszerében nem viseli semmi ezt a nevet” – írták, hozzátéve: a román sajtó egy része által alkalmazott gyakorlat miatt a jövőben megtagadják a sajtóakkreditációt a nem objektíven tájékoztató médiától.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook/FK Csíkszereda