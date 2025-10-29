Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Erdély foci Székelyföld magyargyűlölő uszítás Románia FK Csíkszereda

Pisloghatnak a magyargyűlölő román újságírók: egytől egyig kitiltották őket a Csíkszereda mérkőzéseiről

2025. október 29. 18:08

Megelégelték az uszítást.

2025. október 29. 18:08
null

Az FK Csíkszereda a jövőben megtagadja a sajtóakkreditációt azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek „sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak” – írta szerdai állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.

A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést válassza az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett” – fogalmaztak.

A futballklub ezzel arra utalt, hogy a román sportsajtó egy része a mérkőzésekről szóló tudósításait a székely jelképek jelenlétére hegyezte ki.

Továbbá egyes román újságírók azt is kifogásolták, hogy a klub „a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) figyelmeztetései ellenére” továbbra is „a hivatalos közigazgatási státus nélküli Székelyfölddel” azonosul.

„A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része” – hangsúlyozta a csíkszeredai klub.

Aláhúzta, a román csendőrség által a Kolozsvári Universitatea elleni mérkőzést követően kiszabott bírság „nyilvánvaló túlkapás volt”, és azon meggyőződésének adott hangot, hogy ezt a bíróság is meg fogja állapítani.

„Fontos tény, hogy azóta ugyanazon jelképek használatáért a csendőrség semmilyen újabb szankciót nem alkalmazott” – mutattak rá az állásfoglalásban.

Az FK Csíkszereda szerint „hamis és félrevezető” az állítás, hogy a „Székelyföld” kifejezés használatát betiltotta volna a Román Labdarúgó Szövetség.

„Székelyföld egy történelmi és kulturális régió, amelynek létezése történelmi realitás, még akkor is, ha Románia jelenlegi közigazgatási rendszerében nem viseli semmi ezt a nevet” – írták, hozzátéve: a román sajtó egy része által alkalmazott gyakorlat miatt a jövőben megtagadják a sajtóakkreditációt a nem objektíven tájékoztató médiától.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. október 29. 19:07
Helyes. Most már csak a romángyűlölő magyar "újságírókkal" kell kezdeni valamit.
Válasz erre
0
4
csapláros
2025. október 29. 18:34
Megelégedés olvasni, hogy csak akadnak eszközök arra, hogy mégse a csík húzza a repülőt, hogy a szélsőségesek is inkább magukkal legyenek elfoglalva a népirtásban való segédkezés helyett.
Válasz erre
1
1
grenki-2
2025. október 29. 18:29
Így kell ezt!!! Hajrá erdélyi magyar testvéreink! Csak keményen, tökösen, ti vagytok ott otthon!!!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!