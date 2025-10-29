Pisloghatnak a magyargyűlölő román újságírók: egytől egyig kitiltották őket a Csíkszereda mérkőzéseiről

Az FK Csíkszereda a jövőben megtagadja a sajtóakkreditációt azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek „sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak” – írta szerdai állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.

A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést válassza az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett” – fogalmaztak.

A futballklub ezzel arra utalt, hogy a román sportsajtó egy része a mérkőzésekről szóló tudósításait a székely jelképek jelenlétére hegyezte ki.

Továbbá egyes román újságírók azt is kifogásolták, hogy a klub „a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) figyelmeztetései ellenére” továbbra is „a hivatalos közigazgatási státus nélküli Székelyfölddel” azonosul.

„A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része” – hangsúlyozta a csíkszeredai klub.