08. 26.
kedd
magatartás Ajsa Luna Orbán Viktor himnusz vélemény imádság miniszterelnök focimeccs

„Nálunk így szokás!” – Orbán Viktor is üzent Ajsa Lunának (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 15:25

„Egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel” – ismertette a Himnusz éneklése alatti helyes magatartást a kormányfő.

2025. augusztus 26. 15:25
Orbán Viktor miniszterelnök egy focimeccset felidéző videóval fejtette ki a véleményét az augusztus 20-a óta elő-előkerülő Himnusz-ügyben. A videóban az látható, ahogy egy mérkőzés előtt a tömeg felállva, együtt énekli Kölcsey Ferenc megzenésített költeményét.

A kormányfő úgy fogalmazott

egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel.

Nálunk így szokás (énekelni a himnuszt)” – szögezte le Orbán Viktor. 

Üzenete Ajsa Lunának szólt. Emlékezetes, hogy a fiatal énekesnő azzal kavarta fel maga körül az állóvizet, hogy az államalapítás napi koncertjén úgy adta elő nemzeti imádságunkat, hogy leült a színpad elejére, és közben rágyújtott egy cigarettára is. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

 

