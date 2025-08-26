„Nálunk így szokás!” – Orbán Viktor is üzent Ajsa Lunának (VIDEÓ)

Kedves Luna! Ez a himnuszos performansz nem jött át, nagyon nem, hiába is magyarázod
Legyen részed olyan felemelő pillanatokban, amikor nemzeti imádságunkat még inkább átjárja valami megmagyarázhatatlan erő! Krupincza Mariann írása.
„Egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel” – ismertette a Himnusz éneklése alatti helyes magatartást a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök egy focimeccset felidéző videóval fejtette ki a véleményét az augusztus 20-a óta elő-előkerülő Himnusz-ügyben. A videóban az látható, ahogy egy mérkőzés előtt a tömeg felállva, együtt énekli Kölcsey Ferenc megzenésített költeményét.
A kormányfő úgy fogalmazott
egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel.
Nálunk így szokás (énekelni a himnuszt)” – szögezte le Orbán Viktor.
Üzenete Ajsa Lunának szólt. Emlékezetes, hogy a fiatal énekesnő azzal kavarta fel maga körül az állóvizet, hogy az államalapítás napi koncertjén úgy adta elő nemzeti imádságunkat, hogy leült a színpad elejére, és közben rágyújtott egy cigarettára is.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A cigizve, hamisan magyar Himnuszt énekelgető zenésznő reagált a vádakra.