Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
augusztus 20 Ajsa Luna Himnusz államalapítás Szent István koncert

Ajsa Luna megszólalt Himnusz-ügyben: „Isten látja a lelkem”

2025. augusztus 26. 06:30

A cigizve, hamisan magyar Himnuszt énekelgető zenésznő reagált a vádakra.

2025. augusztus 26. 06:30
null

Megírtuk, hogy a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, és sokan felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt. Most Ajsa Luna Instragram-sztoriban reflektált az elmúlt napok történéseire. 

„Olyan narratíva született ebből a dologból, ami már egyáltalán nem kapcsolódik a valósághoz” 

– írja. Hozzáteszi: „Értem, hogy a történés megosztó, noha továbbra is egy kontextusból teljesen kiragadott felvételről beszélünk.” Szerinte a produkció „ezen felüli minősítgetése” valamint annak degradálása „övön aluli”. Úgy véli, elgondolkodtató, hogy 

az augusztus 20-ai fellépését követően sem a helyszínen, sem azután „nem érzékeltek semmit a népharagból”. 

Ha „meggyaláztuk a Himnuszt”, miért nem közölték ezt vele – fogalmaz.

„Innentől kezdve a témát a magam részéről lezártnak tekintem, mert nem kenyerem tovább gerjeszteni a médiahűhót. Köszönöm nektek, hogy ilyen erősen mellettem álltok ebben az ügyben.

 Sajnálom, ha sok fiatal azt a konzekvenciát vonja most le ebből az egészből, hogy a Himnusz tabu, 

helytelenül énekelni bűn és csak szoros és erősen behatárolt keretek között lehet valakié. Véleményem szerint a Himnusz minden magyaré, és bár sokan megkérdőjelezik még a magyarságomat is, ez azért mégiscsak valami olyan, amit senki nem vehet el tőlem. Tudom ki vagyok, tudom mit akartam, 

Isten látja lelkem. Sajnálom, hogy ennyire félre lettem értelmezve”

 – írja Ajsa Luna.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Instagram

 

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
[email protected]
2025. augusztus 26. 08:16
ALLIA PINA nondja amit mond, hogy "Isten......" meg "lelkem" Csakhogy neki nemigazán van "lelke"!!!
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. augusztus 26. 08:12
Olvasva a kommenteket azt javasolnám,hogy az ukrán frontra innen toborozzanak. Sok önként jelentkező lenne.
Válasz erre
1
2
llnnhegyi
2025. augusztus 26. 08:11
Ajsa,Lilike! Az internetnek köszönhetően népszerűbbek vagytok,mint a teljes KDNP frakció!
Válasz erre
0
4
llnnhegyi
2025. augusztus 26. 08:07
Ajsa! Mindenki melletted van! Vannak, akik másképpen fejezik ki a szimpátiájukat. Valamitől félnek.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!