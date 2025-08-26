Ajsa Luna megszólalt Himnusz-ügyben: „Isten látja a lelkem”

Megírtuk, hogy a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, és sokan felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt. Most Ajsa Luna Instragram-sztoriban reflektált az elmúlt napok történéseire.

„Olyan narratíva született ebből a dologból, ami már egyáltalán nem kapcsolódik a valósághoz”

– írja. Hozzáteszi: „Értem, hogy a történés megosztó, noha továbbra is egy kontextusból teljesen kiragadott felvételről beszélünk.” Szerinte a produkció „ezen felüli minősítgetése” valamint annak degradálása „övön aluli”. Úgy véli, elgondolkodtató, hogy

az augusztus 20-ai fellépését követően sem a helyszínen, sem azután „nem érzékeltek semmit a népharagból”.

Ha „meggyaláztuk a Himnuszt”, miért nem közölték ezt vele – fogalmaz.

„Innentől kezdve a témát a magam részéről lezártnak tekintem, mert nem kenyerem tovább gerjeszteni a médiahűhót. Köszönöm nektek, hogy ilyen erősen mellettem álltok ebben az ügyben.

Sajnálom, ha sok fiatal azt a konzekvenciát vonja most le ebből az egészből, hogy a Himnusz tabu,

helytelenül énekelni bűn és csak szoros és erősen behatárolt keretek között lehet valakié. Véleményem szerint a Himnusz minden magyaré, és bár sokan megkérdőjelezik még a magyarságomat is, ez azért mégiscsak valami olyan, amit senki nem vehet el tőlem. Tudom ki vagyok, tudom mit akartam,

Isten látja lelkem. Sajnálom, hogy ennyire félre lettem értelmezve”

– írja Ajsa Luna.