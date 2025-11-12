Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Amerigo Vespucci Magyarország Amerika Kolumbusz Kristóf Szent István Szent Imre

Erre még Trump sem volt felkészülve: Amerika nevét is Magyarországnak köszönheti

2025. november 12. 23:01

Döbbenetes érdekességet mutattak be Amerigo Vespucciról.

2025. november 12. 23:01
null

Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy Amerika nevét Amerigo Vespucci olasz felfedezőről kapta, aki elsőként állította, hogy Kolumbusz Kristóf nem csupán egy új átjárót fedezett fel Ázsiába, hanem egy teljesen új kontinenst.

De honnan származik Amerigo Vespucci neve? – erre a kérdésre kereste a választ a National Catholic Register.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy bár sokan nem tudják, mégis sok tudós véli úgy, hogy Amerigo Vespucci neve – ennélfogva Amerika neve is – Szent Imréhez, Szent István király fiához vezethető vissza. Őt Magyarországon Imrének hívták, ugyanakkor a neve latinul Emericus, olaszul pedig Amerigo.

A cikk pedig leszögezte Szent Imrével kapcsolatban, hogy a tisztelete, nem pusztán Magyarországon volt elterjedt, hanem egész Európában,

így Vespucci szülőföldjén, Itáliában is, ennélfogva sokan úgy vélik, Amerigo Vespuccit a szülei Szent Imre után nevezhették el.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
•••
2025. november 12. 23:55 Szerkesztve
Az Imre név Germán eredetű férfi név, mely az Amalrich, Emmerich névből származik. Az összetett név első eleme az Amal, gót királyi családra utal, és valószínűleg a ’szorgalmas, munkás’ jelentésű ősi germán szóból ered. A név második elemének jelentése ’hatalmas, uralkodó’. A latin Emericus, Emmeric név régi magyar alakváltozatai a következők: Emrik, Emrih, Imreh. A XII. század végétől vannak történelmi emlékek az Emericus, Eimericus névforma írásbeli előfordulására a magyar oklevelekben. Névnapja, Szent István király és Boldog Gizella fiához, Imre herceghez kapcsolódik, aki nagybátyja, II. Henrik (Heinrich) német császár nevét örökölte. Személye, majd későbbi szentté avatása nagymértékben hozzájárult az Imre név népszerűségéhez. Ez utóbbinak nem ismerjük a forrását, és azt sem, hogy hogyan változhatott a "hein-" "im"-mé. Abban már több a ráció, hogy valójában az Amalrich-ból származhat az Amerigo. A rich angolul gazdagot jelent.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 12. 23:52
A hülyeségetek határtalan…🫢
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 12. 23:31
Nem kicsit erőltetett.
Válasz erre
1
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 12. 23:11
Ebből is látszik, hogy egy műveletlen tahó. Általánosban tanították nekünk az ilyet.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!