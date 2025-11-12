Erre még Trump sem volt felkészülve: Amerika nevét is Magyarországnak köszönheti

Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy Amerika nevét Amerigo Vespucci olasz felfedezőről kapta, aki elsőként állította, hogy Kolumbusz Kristóf nem csupán egy új átjárót fedezett fel Ázsiába, hanem egy teljesen új kontinenst.

De honnan származik Amerigo Vespucci neve? – erre a kérdésre kereste a választ a National Catholic Register.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy bár sokan nem tudják, mégis sok tudós véli úgy, hogy Amerigo Vespucci neve – ennélfogva Amerika neve is – Szent Imréhez, Szent István király fiához vezethető vissza. Őt Magyarországon Imrének hívták, ugyanakkor a neve latinul Emericus, olaszul pedig Amerigo.

A cikk pedig leszögezte Szent Imrével kapcsolatban, hogy a tisztelete, nem pusztán Magyarországon volt elterjedt, hanem egész Európában,

így Vespucci szülőföldjén, Itáliában is, ennélfogva sokan úgy vélik, Amerigo Vespuccit a szülei Szent Imre után nevezhették el.