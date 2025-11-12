Foghatja a fejét Európa összes vezetője: Orbán Viktor olyat tett, amire egyikük sem volt képes

Kíméletlenül lesújtott Orbán Viktor: akkora arcon csapás érte az EU-t, amit nehezen fognak megemészteni
Mindenki elismerte a magyar miniszterelnök sikerét, de nem mindenki örült neki.
Ekkora sikerről még csak álmodni sem lehet.
Óriási sikert ért el Orbán Viktor pénteken Washingtonban. Nem véletlen, hogy az egész világon foglalkoztak ezzel a hírrel.
Elmondható, hogy megtört a jég a nyugati sajtóban, ugyanis még a Foreign Policy is kiemelte, hogy Magyarország egyedüliként mentességet kapott a súlyos amerikai szankciók alól, köszönhetően Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének. Ennek kapcsán a Financial Times is nyomatékosította, hogy Európában egyedüliként Orbán Viktor kapott mentességet Donald Trumptól a szankciók alól.
A Kyiv Post arra hívta fel a figyelmet, hogy a bolgárok és a szerbek milyen nehézségekkel néznek szembe az amerikai szankciók miatt,
és kiemelte, hogy ezzel szemben Orbán Viktor mentességet szerzett.
Az egyiptomi sajtó is arról írt, hogy Trump milyen jó vezetőnek tartja Orbán Viktort, akinek végül sikerült mentességet kapnia az amerikai szankciók alól.
A dán sajtó is jelentős diplomáciai sikerként értékelte Orbán Viktor washingtoni útját, mivel nemcsak energetikai, hanem az ideológiai szövetséget is megerősítette Donald Trumppal.
Ráadásul még a török média is Donald Trump és Orbán Viktor különleges szövetségéről írt, amiért Magyarország mentességet kapott az amerikai szankciók alól.
Nyitókép: Saul Loeb / AFP
