Foghatja a fejét Európa összes vezetője: Orbán Viktor olyat tett, amire egyikük sem volt képes

Óriási sikert ért el Orbán Viktor pénteken Washingtonban. Nem véletlen, hogy az egész világon foglalkoztak ezzel a hírrel.

Elmondható, hogy megtört a jég a nyugati sajtóban, ugyanis még a Foreign Policy is kiemelte, hogy Magyarország egyedüliként mentességet kapott a súlyos amerikai szankciók alól, köszönhetően Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének. Ennek kapcsán a Financial Times is nyomatékosította, hogy Európában egyedüliként Orbán Viktor kapott mentességet Donald Trumptól a szankciók alól.

A Kyiv Post arra hívta fel a figyelmet, hogy a bolgárok és a szerbek milyen nehézségekkel néznek szembe az amerikai szankciók miatt,

és kiemelte, hogy ezzel szemben Orbán Viktor mentességet szerzett.

Az egyiptomi sajtó is arról írt, hogy Trump milyen jó vezetőnek tartja Orbán Viktort, akinek végül sikerült mentességet kapnia az amerikai szankciók alól.