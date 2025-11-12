Ft
Brüsszel Washington Ukrajna Donald Trump Orbán Viktor EU Európai Unió Egyesült Államok

Kíméletlenül lesújtott Orbán Viktor: akkora arcon csapás érte az EU-t, amit nehezen fognak megemészteni

2025. november 12. 11:52

Mindenki elismerte a magyar miniszterelnök sikerét, de nem mindenki örült neki.

2025. november 12. 11:52
null

Óriási sikert ért el Orbán Viktor pénteken Washingtonban. Nem véletlen, hogy az egész világon foglalkoztak ezzel a hírrel. A Le Journal du Dimanche francia lap egyenesen arról írt, hogy

Orbán Viktor washingtoni győzelme hatalmas arcon csapás az EU-nak,

amiért Donald Trump az egész világ előtt ismerte el a magyar miniszterelnök képességeit, és azt, hogy előre látta mit fog okozni a tömeges migráció Európában.

Ukrajnában a helyzet változó

Talán ennél is sokatmondóbb, ha az ukrán sajtóra vetünk egy pillantást, ugyanis még ott is arról írtak, hogy Orbán Viktor milyen jelentős belpolitikai és külpolitikai sikert könyvelhet el Donald Trumppal való találkozójával. A Kyiv Post pedig kelletlenül ugyan, de elismerte, hogy Orbán Viktor mindent megszerzett, amit akart a washingtoni utazásával.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

belbuda
2025. november 12. 12:59
Tényleg hungarikum,hogy most már a Trumplinak is fizetünk,hogy fizethessünk tovább a hazaáruló potrohos tolvaj tartótisztjének,Putler elvtársnak…🤮🤮🤮
pipa89
2025. november 12. 12:04
Orbán Viktor folyamatosan irányt mutat Európának. Mégpedig helyes irányt! Soha nem fogom elfelejteni azt a mély megdöbbenést, amikor megtudtam, hogy úton van Moszkvába Putyinhoz, holott teljes diplomáciai fagy volt égen, földön, vízen. Ő ment, mit egy jégtörő Moszkvába, Pekingbe, Mar-a-Lagoba. Belemondta a kommunikációs csatornába, hogy Trump győzni fog, ő várja ezt a sikert, mert Trump békét hoz. A Budapesti nyilatkozat az új európai versenyképességi megállapodásról, a mostani Washingtoni látogatás eredményei. Minden lépése példaértékű, utat mutató Európa számára!
