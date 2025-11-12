Kíméletlenül lesújtott Orbán Viktor: akkora arcon csapás érte az EU-t, amit nehezen fognak megemészteni

Óriási sikert ért el Orbán Viktor pénteken Washingtonban. Nem véletlen, hogy az egész világon foglalkoztak ezzel a hírrel. A Le Journal du Dimanche francia lap egyenesen arról írt, hogy

Orbán Viktor washingtoni győzelme hatalmas arcon csapás az EU-nak,

amiért Donald Trump az egész világ előtt ismerte el a magyar miniszterelnök képességeit, és azt, hogy előre látta mit fog okozni a tömeges migráció Európában.

Ukrajnában a helyzet változó

Talán ennél is sokatmondóbb, ha az ukrán sajtóra vetünk egy pillantást, ugyanis még ott is arról írtak, hogy Orbán Viktor milyen jelentős belpolitikai és külpolitikai sikert könyvelhet el Donald Trumppal való találkozójával. A Kyiv Post pedig kelletlenül ugyan, de elismerte, hogy Orbán Viktor mindent megszerzett, amit akart a washingtoni utazásával.