Futótűzként terjed az álhír Orbán Viktorról: már a BBC is beállt a sorba

Az Egyesült Államok szankciói miatt Szerbia orosz energiahordozóktól való függősége komoly válságba került – írja a BBC.

Alekszandar Vucsics szerb elnök és Dubravka Dedovics Handanovics energiaügyi miniszter szerint a Gazprom többségi tulajdonában lévő NIS olajtársaság működése ellehetetlenül, mivel az amerikai hitelkártya-társaságok leállították a fizetéseket, és a horvátországi kőolajszállítás is megszűnt.

Vucsics csalódottságát fejezte ki az orosz gázszerződés megújításának késlekedése miatt, miközben Szerbia fegyverexportja is feszültséget okozott Moszkvával.

Magyarországgal is foglalkozik a cikk