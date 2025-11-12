Ft
Magyarország Oroszország BBC Donald Trump Szerbia Orbán Viktor Egyesült Államok szankciócsomag

Futótűzként terjed az álhír Orbán Viktorról: már a BBC is beállt a sorba

2025. november 12. 08:41

Pedig korábban Szijjártó Péter világosan elmagyarázta a helyzetet.

2025. november 12. 08:41
null

Az Egyesült Államok szankciói miatt Szerbia orosz energiahordozóktól való függősége komoly válságba került – írja a BBC.

Alekszandar Vucsics szerb elnök és Dubravka Dedovics Handanovics energiaügyi miniszter szerint a Gazprom többségi tulajdonában lévő NIS olajtársaság működése ellehetetlenül, mivel az amerikai hitelkártya-társaságok leállították a fizetéseket, és a horvátországi kőolajszállítás is megszűnt.

Vucsics csalódottságát fejezte ki az orosz gázszerződés megújításának késlekedése miatt, miközben Szerbia fegyverexportja is feszültséget okozott Moszkvával.

Magyarországgal is foglalkozik a cikk

A cikk kiemeli: Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyéves mentességet kapott Donald Trump amerikai elnöktől az olajszankciók alól,

ezzel szemben Szerbia uniós csatlakozásra törekszik, de jelenleg jelentős energiaválsággal néz szembe.

A Mandiner nemrég beszámolt róla, hogy Magyarország szankciók alóli mentességét Orbán Viktor is tisztázta. Korábban pedig Szijjártó Péter fogalmazott úgy, hogy „ameddig az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz”.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

patópál
2025. november 12. 11:28
Úgy látszik, párszor még ki kell rúgni a BBC vezetőségét, hogy leszokjanak a fake news gyártásáról.
fasisztakomcsi
2025. november 12. 11:21
Ha elég sokáig ismételsz egy hazugságot, az emberek elhiszik! Josef Goebbels
elcapo-2
2025. november 12. 11:11
Csak hozzák a tőlük megszokottat. Olyanok , mint a függetlenobjektívkálmánszolga volt!
5m007h 0p3ra70r
2025. november 12. 11:10
»nogradi 2025. november 12. 10:10 Mindenki hazudik csak a csuti és kakadu helikopter.« Ez nem igaz. Nem mindenki. Pl. te sem. A súlyos autisták nem tudnak hazudni.
