Futótűzként terjed az álhír Orbán Viktorról: már a BBC is beállt a sorba

Elszólta magát a miniszter: most végleg kiderült, meddig tart igazából Orbán és Trump megállapodása
Szijjártó elárulta, hogy az új megállapodás meddig marad érvényben.
Pedig korábban Szijjártó Péter világosan elmagyarázta a helyzetet.
Az Egyesült Államok szankciói miatt Szerbia orosz energiahordozóktól való függősége komoly válságba került – írja a BBC.
Alekszandar Vucsics szerb elnök és Dubravka Dedovics Handanovics energiaügyi miniszter szerint a Gazprom többségi tulajdonában lévő NIS olajtársaság működése ellehetetlenül, mivel az amerikai hitelkártya-társaságok leállították a fizetéseket, és a horvátországi kőolajszállítás is megszűnt.
Vucsics csalódottságát fejezte ki az orosz gázszerződés megújításának késlekedése miatt, miközben Szerbia fegyverexportja is feszültséget okozott Moszkvával.
A cikk kiemeli: Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyéves mentességet kapott Donald Trump amerikai elnöktől az olajszankciók alól,
ezzel szemben Szerbia uniós csatlakozásra törekszik, de jelenleg jelentős energiaválsággal néz szembe.
A Mandiner nemrég beszámolt róla, hogy Magyarország szankciók alóli mentességét Orbán Viktor is tisztázta. Korábban pedig Szijjártó Péter fogalmazott úgy, hogy „ameddig az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz”.
