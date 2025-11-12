Ft
Francesca Rivafinoli Rónai Egon ATV Orbán Viktor firkálás

Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet

2025. november 12. 11:41

Egek, a magyar miniszterelnök firkál! Csakúgy, mint Churchill, Eisenhower vagy Bill Gates tette.

2025. november 12. 11:41
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Ismeretterjesztő rovatunk következik – hisz nem szégyen akár vén fejjel is nap mint nap új dolgokkal megismerkednünk, sőt.

A fogalom, amelyet ma megtanulunk, elegánsabb nevén „doodling”, de hívhatjuk póriasan csak firkálgatásnak is.

Apropója pedig, hogy a miniszterelnök Rónai Egonnal beszélgetve (is) tollat tartott a kezében, amelyet folyamatosan használt is – majd a végén fénykép készült ennek eredményéről.

Jórészt köröket és vonalakat láthatunk a papíron, fura nonfiguratív alkotásokat – több se kellett egynémely bölcs ellenzéki megmondóembernek és Reddit-huszárnak, és már posztolták is kifele, hogy ők mennyire meg vannak döbbenve.

Hogy ez így pszichésen már nagyjából a végstádiumot jelenti. Egész egyszerűen drámai. Összevissza firkál, egy politikus, mi több, miniszterelnök. Fel-fog-ha-tat-lan.

Amely hüledezés azért kellemetlen, mert némi műveltségi hiátusra világít rá. Nem kell, természetesen, hogy mindenkinek a polcán ott feszítsen a „Híres firkálmányok a történelem legnagyobb elméitől” alcímű kötet vagy a „Két évszázad elnöki firkantásai” című album, de azért úgy általában, mielőtt nagy nyilvánosság előtt kezdenénk szörnyülködni valamely fura jelenségen,

érdemes lenne legalább azt a nyomorult ChatGPT-t megkérdezni, hátha mégis elkerülte valami a figyelmünket.

A Google is első találatként rögtön a Harvard Egyetem oldalára irányít minket, mégpedig „A firkálás »gondolkodási« előnyei” című cikkhez. Melyből kiderül: 44 amerikai elnökből 26 rendszeresen firkálgatott; ki konkrét alakokat (Ronald Reagan például cowboyokat), ki egyszerűbb formákat (Eisenhowernél többek között köröket látunk) – amint ugyanis azt kutatások is kimutatták,

a firkálás nemhogy eltereli a figyelmet, de még segíti is a fókuszálást.

(Reaganről mesélik egyébként, hogy 1981-ben egy G7-találkozón Margaret Thatchert annyira zavarta a folytonos rajzolgatása, hogy az ülés végén kikapta kezéből a papírlapot.)

2009-ben egy pszichológus vizsgálatában a firkálgatók 29 százalékkal több információra emlékeztek – a feltételezés szerint azért, mert a mellékes firkálgatás pont annyira stimulálja az agyat, hogy ne lankadjon a figyelem, ezáltal pedig támogatja a főtevékenységre való koncentrálást.

A Wall Street Journalnak egy professzor arról számolt be, hogy a konferenciák alatti firkálmányairól például vissza tudja idézni a hallottakat

– annak ellenére is, hogy a krikszkrakszoknak közük nincs a témához. Hasonlóképpen mennyivel egyszerűbb lehet felskiccelni egy geometriai alakzatot, mint verbális emlékeztetőket írni az épp megválaszolandó interjúkérdéssel kapcsolatban.

Egy vonatkozó TED-előadás kifejezetten azzal kezdődik, hogy a firkálgatást sokan „anti-intellektuális” tevékenységnek vélik, sőt, egyes újságírók képesek látványosan kiakadni azon, ha egy szenátor rajzolgat, miközben az egy „hihetetlenül erőteljes eszköz”, amely nagyban kihat az információfeldolgozási és kreatív problémamegoldó képességünkre, segítve a gondolkodást.

Az előadó szerint ezért a firkálgatásnak mindenhol helye van, de különösen is az olyan szituációkban, ahol épp komoly agytevékenységre van szükség.

Érdekesség, hogy 2005-ben bejárta a brit sajtót egy kép, amely állítólag Tony Blair Davosban készített firkálmányait tartalmazta – brit grafológusok elemezték ki a látottakat, egyikőjük szerint például a papíron látható tökéletlen karikák arra utalnak, hogy Blair képtelen befejezni a feladatokat, de spekuláció indult a brit miniszterelnök mentális állapotáról is – csakhogy a végén kiderült, hogy azt a rajzot valójában a vele egy asztalnál ülő Bill Gates alkotta.

Blair szóvivője meg is jegyezte, hogy kíváncsian várják, vajon felülvizsgálják-e a grafológusok a meglátásaikat, vagy azok Bill Gatesre is egyformán alkalmazandók.

És végül azért kérdezzük meg azt a ChatGPT-t is, csak a játék kedvéért: szerinte mit állapíthatunk meg arról a személyiségről, aki azt a papírt telerajzolta? Íme (aki nem hiszi, járjon utána):

„az illető kreatív, nem fél az új ötletektől, és hajlamos a spontán gondolkodásra”, „a rajzoló analitikus személyiség, aki rendszerezni szereti a dolgokat, és valószínűleg hajlamos a problémák logikai megközelítésére”; „arra utalhat, hogy a rajzoló szeret ötletelni”; „összességében a rajz alapján azt mondhatjuk, hogy a rajzoló egy kreatív, analitikus gondolkodású személy, aki hajlamos rendszerezni a gondolatait, de nyitott a spontán ötletekre és szabad alkotásra is. Azonban fontos megjegyezni, hogy egy rajz nem ad teljes képet egy személyiségéről, csak egy apró részletet”.

Úgy tűnik, mai leckénkből akár egy tanulság is levonható, főleg annak, aki egy okos, kreatív, innovatív országban szeretne élni, nem pedig egy szétcsúszott, lelakott romkocsmában:

több koncentrált firkálgatást, kevesebb kósza, elfogult, tényeket negligáló feltételezést mindenkinek!

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

