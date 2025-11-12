Ft
KSH Magyarország Rónai Egon Orbán Viktor gyermekszegénység

Ezt a gyermekszegénységes álhírt betolni nem volt szép, Egon úr!

2025. november 12. 05:30

Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést.

2025. november 12. 05:30
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Tisztelem és kedvelem Rónai Egont. Szívesen megyek hozzá, ha hív, műsorait örömmel nézem, ha mást hív, és nagyon örülök annak, hogy ő ma Magyarországon úgy nagyjából az egyetlen műsorvezető, akihez jó lélekkel bemegy a kormányfő és az ellenzék vezetője is. Ennek oka van.

Rónai Egon kellemes társaság, kultúrember, kemény, de tisztességes kérdező, nem pedig lejáratókampányok mocskolódó szolgája.

Ezért sem értettem a tegnapi Orbán-interjúban a gyermekszegénységgel kapcsolatos kitérőt. Mi volt ez, kérem? Orbán Viktornak rendelkezésére állt volna egy evidens válasz – a magyar gyermekszegénység EU-s átlag alatti, s bár egyetlen szegény gyermek is túl sok, a kormányon mégiscsak a rossz számokat érdemes számonkérni, nem a jókat –, ám jól láthatóan kételkedett Rónai Egon számaiban.

S joggal kételkedett, mert azok a számok ezer sebből véreztek; sok pici igazságból végül csak sikerült összerakni egy ordas nagy hazugságot.

A KSH a 2022-es népszámlálás adatainak ismeretében valóban újraszámolta a 2018-2023 közötti szegénységi adatokat, melynek következtében a jövedelmi szegénységben élő gyermekek aránya egyetlenegy évre, 2020-ra nézve 9,5 százalékról 20,9 százalékra emelkedett; a többi évben a KSH eredeti számai nagyságrendileg stimmeltek. De ez a revízió nem a Rónai Egon által emlegetett rendkívül komplex, valóban súlyos szegénységet mérő, többdimenziós AROPE-mutatót (szegénységtől és társadalmi kirekesztettségtől fenyegetettek aránya) módosította, hanem a jóval kevésbé fontos, régebbi módszertanú, csupán egy szegénységi dimenziót mérő jövedelmi szegénységet – 

és még a revideált szám is az EU-átlag alatt van, nem pedig „az Európai Unióban is kirívóan rossz adat”. Arról meg, hogy „minden ötödik gyermek mélyszegénységben” élne, végképp szó sincs.

A valós helyzetet – hogy Magyarország kormánya tíz év alatt közel megfelezte és uniós átlag alá vitte a gyermekszegénységet, az EU második legnagyobb szegénységcsökkentését hajtotta végre – sikerült tökéletesen kifordítani sarkaiból, mintha Magyarországon egész Európában hallatlan gyermekszegénység tombolna, amelyről a KSH ráadásul még hazudik is.

Ezt az álhírt betolni azért nem volt szép, Egon úr. És mentség sem nagyon van rá. Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést – ráadásul, bár Rónai Egonnak spontán is kiváló kérdései vannak, itt nyilvánvalóan előre kipreparált kérdésről volt szó. Túlságosan súlyos téma a gyermekszegénység ahhoz, hogy kamuszámokkal vádaskodjunk. A magyar kormány gazdaságpolitikáját számos irányból lehet támadni, a hozzáadott érték, oktatás, innováció, kiszámítható szabályozói környezet és természetesen a növekedés oldaláról legfőképp.

De az Orbán-kormányok alatt megvalósult, jobboldali kurzustól szokatlanul erélyes szegénységcsökkentés pont egy vitathatatlan sikere az elmúlt tizenöt évnek, pöttöm és felnőtt magyarok szempontjából egyaránt.

Túl szép történet ez ahhoz, hogy épp az ország szinte egyetlen köztiszteletnek örvendő műsorvezetője torzítsa el. Orbán Viktor tizenöt évig nem járt az ATV-ben, Rónai Egon kérdése viszont tőle szokatlanul inkorrekt volt. Kvittek az urak. Folytassák mihamarabb! 

Nyitókép: Képernyőkép

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

