Ezt a gyermekszegénységes álhírt betolni nem volt szép, Egon úr!

A KSH a 2022-es népszámlálás adatainak ismeretében valóban újraszámolta a 2018-2023 közötti szegénységi adatokat, melynek következtében a jövedelmi szegénységben élő gyermekek aránya egyetlenegy évre, 2020-ra nézve 9,5 százalékról 20,9 százalékra emelkedett; a többi évben a KSH eredeti számai nagyságrendileg stimmeltek. De ez a revízió nem a Rónai Egon által emlegetett rendkívül komplex, valóban súlyos szegénységet mérő, többdimenziós AROPE-mutatót (szegénységtől és társadalmi kirekesztettségtől fenyegetettek aránya) módosította, hanem a jóval kevésbé fontos, régebbi módszertanú, csupán egy szegénységi dimenziót mérő jövedelmi szegénységet –

és még a revideált szám is az EU-átlag alatt van, nem pedig „az Európai Unióban is kirívóan rossz adat”. Arról meg, hogy „minden ötödik gyermek mélyszegénységben” élne, végképp szó sincs.

A valós helyzetet – hogy Magyarország kormánya tíz év alatt közel megfelezte és uniós átlag alá vitte a gyermekszegénységet, az EU második legnagyobb szegénységcsökkentését hajtotta végre – sikerült tökéletesen kifordítani sarkaiból, mintha Magyarországon egész Európában hallatlan gyermekszegénység tombolna, amelyről a KSH ráadásul még hazudik is.

Ezt az álhírt betolni azért nem volt szép, Egon úr. És mentség sem nagyon van rá. Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést – ráadásul, bár Rónai Egonnak spontán is kiváló kérdései vannak, itt nyilvánvalóan előre kipreparált kérdésről volt szó. Túlságosan súlyos téma a gyermekszegénység ahhoz, hogy kamuszámokkal vádaskodjunk. A magyar kormány gazdaságpolitikáját számos irányból lehet támadni, a hozzáadott érték, oktatás, innováció, kiszámítható szabályozói környezet és természetesen a növekedés oldaláról legfőképp.