Itt a bizonyíték: Rónai Egon fake news-ra alapozta állítását, amellyel Orbán Viktort próbálta sarokba szorítani

Szalai Piroska közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amely Orbán Viktor ATV-s interjújában hangzott el a gyermekszegénységi mutatókról. A bejegyzés szerint a riporter téves adatokat közölt, és az elhangzott állítások „teljes mértékben álhírek”.

A miniszterelnöki főtanácsadó úgy véli: a KSH adatai alapján 2023-ban a 18 év alatti gyermekek 22,9 százaléka élt szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával, miközben az uniós átlag 24,2 százalék. A 2024-es adat ugyanennyi maradt,

tehát Magyarország továbbra is az uniós átlagnál jobban teljesít.

A szakértő kiemelte: a KSH valóban elvégzett egy adatrevíziót a 2018–2023 közötti évekre, de ennek célja a 2022-es népszámlálás alapján végzett átsúlyozás volt, nem pedig a mutatók megváltoztatása. A korábbi 21,1 százalékos adat így is az uniós átlag alatt maradt.