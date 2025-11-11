Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormányfő ATV miniszterelnök

Rónai Egon egy következő interjúra hívta Orbán Viktort – íme a miniszterelnök egyetlen feltétele

2025. november 11. 19:00

A kormányfő egyértelmű választ adott a kérdésre.

2025. november 11. 19:00
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kormányfő Rónai Egonnak adott egy hosszabb interjút az ATV Mérleg című adásában. A műsor legvégén a beszélgető felek azt is megvitatták, hogy lesz-e folytatása az interjúnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Eljön legközelebb is?”

– tette fel a kérdést Rónai Egon Orbán Viktornak, amire a miniszterelnök a következő választ adta:

Hogy eljövök-e? Azt kérem, hogy az ATV ne fogadjon el külföldről pénzt. Azt kérem öntől, hogyha akar velem interjút csinálni, ne fogadjon el külföldiektől pénzt. És akkor eljövök” 

– fogalmazott Orbán Viktor, amire a műsorvezető így reagált: „Szerintem ebben mi nem fogunk változni”.

A fent idézett mondatokat alább hallgathatják meg:

Nyitókép: Képmetszet

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2025. november 11. 20:09
Ehhhehe! Rónainak egyenes út a köztévébe:) Hogy fog ottan szenvedni, de megérdemli, ez még mindig elenyésző csapás a többi hülyéhez képest :)
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 11. 20:02
Agyhalottak elégedjenek meg ennyivel...
Válasz erre
2
0
csulak
2025. november 11. 19:57
tiszta beszed, de a kopac nem fogja betartani ezt sem
Válasz erre
3
0
justiceforhungary
2025. november 11. 19:46
Azt mondta RE hogy továbbra is csicskATV marad, csicskaEGONnal ?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!