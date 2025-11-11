Rónai Egon egy következő interjúra hívta Orbán Viktort – íme a miniszterelnök egyetlen feltétele

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
A kormányfő egyértelmű választ adott a kérdésre.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kormányfő Rónai Egonnak adott egy hosszabb interjút az ATV Mérleg című adásában. A műsor legvégén a beszélgető felek azt is megvitatták, hogy lesz-e folytatása az interjúnak.
Eljön legközelebb is?”
– tette fel a kérdést Rónai Egon Orbán Viktornak, amire a miniszterelnök a következő választ adta:
Hogy eljövök-e? Azt kérem, hogy az ATV ne fogadjon el külföldről pénzt. Azt kérem öntől, hogyha akar velem interjút csinálni, ne fogadjon el külföldiektől pénzt. És akkor eljövök”
– fogalmazott Orbán Viktor, amire a műsorvezető így reagált: „Szerintem ebben mi nem fogunk változni”.
A fent idézett mondatokat alább hallgathatják meg:
