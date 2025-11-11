Kulisszatitkokra derült fény: ezeket rajzolta Orbán Viktor az ATV-interjú közben (VIDEÓ)

Orbán Viktor világossá tette: eddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség (VIDEÓ)
Nincs több kérdés.
Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának vendége volt Rónai Egonnál, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt.
A kormányfő egyértelmű választ adott a kérdésre.
A miniszterelnök az interjú után kulisszatitkokat is megosztott közösségi oldalán: a feltöltött videóban többek között a beszélgetés közben készült skicceiről és apró rajzairól is mesélt.
Amit a kamera nem mutatott meg. Lehet jobb is!”
– írta Orbán Viktor a videóhoz, egy nevetős emojit is mellékelve.
Nyitókép: Facebook