Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ATV Mérleg skicc Rónai Egon kulisszatitkok Orbán Viktor

Kulisszatitkokra derült fény: ezeket rajzolta Orbán Viktor az ATV-interjú közben (VIDEÓ)

2025. november 11. 20:08

Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.

2025. november 11. 20:08
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának vendége volt Rónai Egonnál, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt.

Kapcsolódó cikkek

A miniszterelnök az interjú után kulisszatitkokat is megosztott közösségi oldalán: a feltöltött videóban többek között a beszélgetés közben készült skicceiről és apró rajzairól is mesélt.

Amit a kamera nem mutatott meg. Lehet jobb is!”

– írta Orbán Viktor a videóhoz, egy nevetős emojit is mellékelve.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 11. 20:23
hat nem poloskakent viselkedett, hanem miniszterelnokent
Válasz erre
0
0
mihint
2025. november 11. 20:23
Rajzolt, mi? Meg "kulisszatitkokat", az ám, bazmeg, Ahogy én láttam, még egy Rónai Egont is sikerült neki rajzolni, én láttam :)
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. november 11. 20:21
Lerajzolta Egont aki egy fallosz!
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 11. 20:18
Nekem úgy tűnt, hogy rajzolt oda egy Zebraházy doktort is :-D
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!