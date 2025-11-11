Minden kiderült az amerikai védőpajzsról: Orbán Viktor elárulta, mikor léphet életbe

A szakértő szerint a devizaswap-csatorna egy előzetes megállapodás, amely válság vagy spekulatív támadás esetén biztosítja, hogy a két ország meghatározott árfolyamon és összegben kicserélhesse egymás fizetőeszközét. Ez átmeneti likviditást biztosít, feltölti a jegybank devizatartalékait, és megvédi az országot a hirtelen árfolyamingadozásoktól. A csatorna tehát nem segély és nem hitel: egyik fél sem tartozik a másiknak, mivel a csere során mindkét ország visszafizeti a saját valutáját.

A konstrukció célja kizárólag a devizalikviditás erősítése és a pénzügyi stabilitás védelme.

Horváth Sebestyén hangsúlyozta, hogy a világon több mint negyven ország – köztük az euróövezeti tagállamok, Svájc, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság és Kína – is rendelkezik hasonló megállapodással az Egyesült Államokkal. A legtöbb esetben magára az eszközre nincs is szükség: már a létezése is elég ahhoz, hogy megerősítse az adott valuta stabilitását és elriassza a spekulatív támadásokat.