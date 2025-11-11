Minden kiderült az amerikai védőpajzsról: Orbán Viktor elárulta, mikor léphet életbe

Brüsszel politikai céljaitól és a forint elleni támadásoktól is megóv az amerikai védőpajzs
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!
A konstrukció célja kizárólag a devizalikviditás erősítése és a pénzügyi stabilitás védelme.
Orbán Viktor washingtoni látogatásán egy devizaswap-csatornáról állapodott meg Donald Trumppal, amely pénzügyi védelmet nyújthat Magyarország számára a forint gyengülésével és a devizaadósság növekedésével szemben. A megállapodásról számos félreértés terjedt, ezért az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Horváth Sebestyén közösségi bejegyzésben magyarázta el, mit is jelent pontosan ez a konstrukció – írja a vg.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!
A szakértő szerint a devizaswap-csatorna egy előzetes megállapodás, amely válság vagy spekulatív támadás esetén biztosítja, hogy a két ország meghatározott árfolyamon és összegben kicserélhesse egymás fizetőeszközét. Ez átmeneti likviditást biztosít, feltölti a jegybank devizatartalékait, és megvédi az országot a hirtelen árfolyamingadozásoktól. A csatorna tehát nem segély és nem hitel: egyik fél sem tartozik a másiknak, mivel a csere során mindkét ország visszafizeti a saját valutáját.
A konstrukció célja kizárólag a devizalikviditás erősítése és a pénzügyi stabilitás védelme.
Horváth Sebestyén hangsúlyozta, hogy a világon több mint negyven ország – köztük az euróövezeti tagállamok, Svájc, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság és Kína – is rendelkezik hasonló megállapodással az Egyesült Államokkal. A legtöbb esetben magára az eszközre nincs is szükség: már a létezése is elég ahhoz, hogy megerősítse az adott valuta stabilitását és elriassza a spekulatív támadásokat.
Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában úgy fogalmazott:
a pénzügyi védőpajzsot nem kötelező lehívni, de bármikor igénybe vehető, ha a helyzet megkívánja, és nincs felső összeghatára.
„Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, amikor nem lehet finanszírozni” – mondta a miniszterelnök, aki szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás ellensúlyozza Brüsszel ellenséges hozzáállását, és biztosítja, hogy az ország ne kerüljön pénzügyi kiszolgáltatottságba.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincs több kérdés.
Nyitókép: Facebook