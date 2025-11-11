Brüsszel politikai céljaitól és a forint elleni támadásoktól is megóv az amerikai védőpajzs

Nagy Márton leszögezte, egy uniós tagállam esetében az lenne elfogadható és előnyös, ha EKB swapline-on (devizacsere-megállapodáson) és az uniós forrásokon keresztül garantálhatná a biztonságát, de a jelenlegi helyzetben erre nincs esély. A lehetséges támadásokat ugyanakkor el kell hárítani,

pénzügyi védőpajzsot Brüsszel helyett másoktól kell kérnünk. Erre a védelemre csak a nagy és erős országok képesek, amilyen az Egyesült Államok is.

Ilyen védőpajzs már most is létezik: Kínával

5 milliárd eurós swapline van érvényben,

rendelkezésünkre áll egy 1 milliárd eurós, szabad felhasználású hitel,

szintén 1 milliárd eurós hitelkeret áll az MFB rendelkezésére,

de a kínai védőpajzs része az infrastrukturális fejlesztések finanszírozása is, például a Budapest-Belgrád vasútvonalé.

„Hasonló tartalmú védőpajzsról állapodtunk meg az Egyesült Államokkal is, ám a részletek kidolgozása még folyamatban van technikai szinten” – részletezte Nagy Márton, aki azt is világossá tette, mindig azt kell megvizsgálni, egy pénzügyi támadásnak mi a kiváltó oka.