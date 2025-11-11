Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Orbán-Trump-csúcs Magyarország spekuláció védelem Nagy Márton

Brüsszel politikai céljaitól és a forint elleni támadásoktól is megóv az amerikai védőpajzs

2025. november 11. 05:34

Az ellenzéki állításokkal ellentétben nem mentőcsomagról állapodott meg Orbán Viktor és Donald Trump. A washingtoni tárgyalások kimagasló eredménye egy olyan amerikai pénzügyi védőpajzs, amely megvédi a magyar gazdaságot egyebek mellett a forintot támadó spekulációktól vagy a politikai célú beavatkozásoktól.

2025. november 11. 05:34
null
Nagy Kristóf

Az Oroszországgal szemben hozott amerikai szankciók alóli mentesség a legnagyobb eredmény, amelyről megállapodott Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Emellett kiemelkedő az amerikai pénzügyi védőpajzs is, amely a magyar gazdaság szempontjából rendkívül fontos.

védőpajzs forint
Az amerikai védőpajzs egyebek mellett a forint elleni spekuláció káros következményeitől is megóvja a magyar gazdaságot. Fotó: Mandiner-grafika

Emellett egyéb gazdasági, pénzügyi, energetikai és hadiipari csomagról is megegyezett a két vezető, de szóba került a kettős adóztatás elkerülése és az amerikai befektetések ösztönzése is – mondta egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter rámutatott, az egyik legfontosabb megállapodás az amerikai pénzügyi védőpajzs, mivel 

Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Amerikai pénzügyi védőpajzs véd a jövőben a támadásoktól

Azt is világossá tette, a pénzügyi védőpajzs nem mentőcsomag, ahogy azt a megállapodást kritizálók hangoztatják. Azért van rá szüksége Magyarországnak, hogy egy szándékos pénzügyi támadás esetén ki tudja azt védeni, megvédve a gazdaságot. Ez a védőpajzs egyebek mellett olyan helyzetekben nyújt védelmet, ha például spekulatív támadás éri a forintot – emelte ki Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter összességében pénzügyi támadásnak nevezte Brüsszel döntését is az uniós források befagyasztásról, ezzel az Európai Bizottság beszállt a kampányba és képes szorongatni a magyar költségvetést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy Márton leszögezte, egy uniós tagállam esetében az lenne elfogadható és előnyös, ha EKB swapline-on (devizacsere-megállapodáson) és az uniós forrásokon keresztül garantálhatná a biztonságát, de a jelenlegi helyzetben erre nincs esély. A lehetséges támadásokat ugyanakkor el kell hárítani, 

pénzügyi védőpajzsot Brüsszel helyett másoktól kell kérnünk. Erre a védelemre csak a nagy és erős országok képesek, amilyen az Egyesült Államok is. 

Ilyen védőpajzs már most is létezik: Kínával 

  • 5 milliárd eurós swapline van érvényben, 
  • rendelkezésünkre áll egy 1 milliárd eurós, szabad felhasználású hitel,
  • szintén 1 milliárd eurós hitelkeret áll az MFB rendelkezésére,
  • de a kínai védőpajzs része az infrastrukturális fejlesztések finanszírozása is, például a Budapest-Belgrád vasútvonalé.

„Hasonló tartalmú védőpajzsról állapodtunk meg az Egyesült Államokkal is, ám a részletek kidolgozása még folyamatban van technikai szinten” – részletezte Nagy Márton, aki azt is világossá tette, mindig azt kell megvizsgálni, egy pénzügyi támadásnak mi a kiváltó oka.

A miniszter példaként említette, hogy a védőpajzs segíthet kivédeni egy spekulatív támadást, de a hitelminősítők leminősítésétől is megvéd, ám utóbbihoz más gazdaságpolitikai eszközökre is szükség van.

Ezért rendkívül előnyös Magyarország számára a megállapodás

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány átfogó elemzéséből.

A közelmúltban is ért minket támadás

Az Oeconomus az amerikai védőpajzs fontosságát egy közelmúltbeli példával érzékelteti: 2022 októberében Virág Barnabás, az MNB alelnöke a folyó fizetési mérleg hiányára és a spekulációs nyomásra hivatkozva figyelmeztetett a forint gyengülésének veszélyeire. Rámutatott, hogy az elmúlt hetek devizapiaci trendje – a forint gyengülése – a középtávú inflációs kilátásokat is veszélyeztette, mivel piaci stabilitás nélkül nem várható árstabilitás sem. Akkoriban a folyó fizetési mérleg hiánya a forint gyengülésének irányába hatott, miközben a forint elleni spekulatív pozíciók gyorsan épültek fel. A két hatás egymást erősítette, ezért szükségessé vált a beavatkozás.

Bármikor célkeresztbe kerülhet a forint

A devizával szembeni spekuláció azt jelenti, hogy befektetők olyan pozíciókat vesznek fel, amelyek nyereséget hoznak, ha az adott deviza gyengül. Más szavakkal, a spekuláns arra fogad, hogy a valuta értéke csökkenni fog, és pénzügyi érdeke is ezt szolgálja.

Normál körülmények között a spekulánsok likviditást és hatékonyságot visznek a piacra: segítik az árfolyamok alkalmazkodását, és sokszor stabilizáló szerepük is van.

A probléma akkor kezdődik, amikor a spekuláció egyirányúvá válik, azaz mindenki ugyanarra – a deviza gyengülésére – fogad. Ekkor önbeteljesítő válság alakulhat ki.

A káros hatások főbb esetei:

  • Tömeges eladások: a valuta értéke zuhan, az import drágul, az infláció nő, a devizatartalékok apadnak.
  • Kamatemelési kényszer: megvédi a valutát, de elfojtja a növekedést, növeli a hitelköltségeket és csődöket okozhat.
  • Külföldi devizában felvett hitelek: a gyengülő forint miatt ezek visszafizetése drágábbá válik, növelve a pénzügyi sérülékenységet.
  • Bizalomvesztés: a piacok gyengeséget észlelnek, a CDS-felár nő, ami tovább rontja a helyzetet.
  • CDS-hatás: a spekuláció a hitelkockázati felárakon keresztül is érvényesül.

Azzal tehát, hogy az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarország számára, az azt jelenti, hogy 

  • hitelkereteket, 
  • devizalikviditást 
  • vagy politikai hitelességet kínál, amelyekkel megelőzheti vagy enyhítheti a spekulatív támadásokat.

A pénzügyi pajzs egyik legerősebb eleme a pszichológiai hatás.

A spekulánsok ugyanis addig támadnak, amíg hisznek abban, hogy ezt beavatkozás nélkül megtehetik – összegezte a magyar-amerikai megállapodások egyik legfontosabb elemét az Oeconomus.

Magyar Péter és az ellenzéki sajtó fogalomzavarral küzd

Hiába tette világossá a kormány, hogy nem mentőcsomagról állapodott meg az Egyesült Államokkal Magyarország, az ellenzék és a baloldali sajtó továbbra is azt sugallja, hogy a magyar gazdaság katasztrófa közeli helyzetben van. Magyar Péter az ország további eladósodását emlegeti, miközben a hozzá hű sajtó azt sugallja, mintha hazánk ismét a baloldali kormányok alatti, államcsőd közeli helyzetben lenne és nemzetközi mentőövre szorulna. 

Erről ugyanakkor szó sincsen, mivel ebben az esetben aligha sikerült volna Orbán Viktornak és Donald Trumpnak olyan, hazánk számára előnyös megállapodást kötnie, amelynek része egyebek mellett az amerikai beruházások növelése Magyarországon. Fontos, hogy sem az Egyesült Államok, sem más ország nem fűzné szorosabbra Magyarországgal a gazdasági kapcsolatait, ha hazánk csődközeli helyzetben lenne. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. november 11. 05:59
pinochet 2025. november 11. 05:55 @ LMBTQ mentes BLM mentes Migráció mentes Háborút támogató mentes Ukrjanát a Eu-ba mentes Nincs demokrácia mentes Nincs szólásszabadság mentes Amúgy nem kölcsön, hanem védőpajzs a fenit ármánykodások ellen. Szerinted?
Válasz erre
0
0
pinochet
2025. november 11. 05:58
balbako_ 2025. november 11. 05:55 A swapline fogalma nemigen ismert a magyar köztudatban. Az agyhalottnak - pláne ha büdös is - ez valami szörnyű eladósítást jelent pedig ez egy egyszerű pénzügyi védőháló a Sorosféle banditákkal szemben. Általában ennek megléte is megszünteti a nemzeti valutánk elleni támadást Mint 2008ban az IMF hitel.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 11. 05:55
A swapline fogalma nemigen ismert a magyar köztudatban. Az agyhalottnak - pláne ha büdös is - ez valami szörnyű eladósítást jelent pedig ez egy egyszerű pénzügyi védőháló a Sorosféle banditákkal szemben. Általában ennek megléte is megszünteti a nemzeti valutánk elleni támadást. Aztán itt van az EU. Ők jelentős nekünk járó összegeket tartanak vissza törvénytelenül. E pénzeket azonban ki kell fizetniük kamatostul, mert pereljük is. Viszont a mesterterv az, hogy a választásokig nem fizetik ki ezáltal késleltetnek nagyon fontos beruházásokat, nos erre is felhasználhatók ezek a pénzek viszont a klasszikus hiteltől annyiban különböznek, hogy a fedezete maga az EU-tól járó pénz!
Válasz erre
0
0
pinochet
2025. november 11. 05:55
IMF hitel 2.0
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!