Orbán Viktor: Az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán elárulta a nagy titkot, kiderült, miért nem utazott vele Amerikába Rogán Antal és Gulyás Gergely
Frappáns választ adott a kormányfő a hazafelé tartó úton.
A miniszterelnök szerint egy „katasztrófától” mentette meg a magyar családokat a Trumppal való megállapodás.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a Donald Trumppal folytatott washingtoni találkozót „az év eddigi legfontosabb tárgyalásának” minősítette.
„Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció”
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor a bejegyzésében emellett hangsúlyozta, hogy a tét a magyarok számára nem is lehetett volna nagyobb, hiszen az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna, ami „igazi katasztrófát” jelentette volna a magyar háztartások számára a miniszterelnök szerint.
Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak”
– tette hozzá.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala