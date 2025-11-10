Orbán Viktor: Az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a Donald Trumppal folytatott washingtoni találkozót „az év eddigi legfontosabb tárgyalásának” minősítette.

„Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció”

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a bejegyzésében emellett hangsúlyozta, hogy a tét a magyarok számára nem is lehetett volna nagyobb, hiszen az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna, ami „igazi katasztrófát” jelentette volna a magyar háztartások számára a miniszterelnök szerint.