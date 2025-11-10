Éles ész, meleg szív és mások szolgálata – a dalai láma és Richard Gere együtt üzent a magyaroknak

„A 21. század nem lesz könnyű, háborúk, éghajlati katasztrófák, szétterjedő gyűlölet, erőszak, elnyomás, szimbolikusan és valóságosan is egyre emelkedő falak” – szögezi le rögtön a film elején a kilencvenéves Tendzin Gyaco, miért érezte szükségét ennek a grandiózus megszólalásnak. Ha valaki nem tudná, ki ő, és miért lehetnek megfontolandók a szavai, a hiba nem az ő készülékében van, Gyacót ugyanis ritkán emlegetik a saját nevén, annál inkább a 14. dalai lámaként. Aki A boldogság tanítása című, november 6-ától a magyar mozikban is látható filmben a hírek szerint utoljára beszélt közvetlenül nemcsak a híveihez, de a föld minden lakójához is, hogy gyakorlati tanácsokkal segítsen annak elviselésében, amiben már ma is élünk, és ami a közeljövőben várhat ránk.

Már ha nem változtatunk az alapállásunkon, és nem törekszünk minden tettünkkel, gondolatunkkal és érzésünkkel arra, hogy önmagunk megszeretésével, a haragunk leküzdésével és a mások iránti együttérzés fokozásával a világ egyensúlyához is hozzájáruljunk. Mindezt egyszerű fekete háttér előtt ülve, jellegzetes viseletében mondja el tibeti buddhizmus spirituális vezetője, folyamatosan hangsúlyozva nem csupán a kollektív,

hanem az egyéni felelősséget is az emberiség, illetve természet sorsának alakulásában.

Ezért, szögezi le szintén a legelején, most „nem Istenről vagy a túlvilágról szeretnék megosztani dolgokat, hanem a mostani életünkről. És mint mindig, most is elkötelezett vagyok amellett, hogy megpróbáljam bárki számára elérhetővé tenni az ősi bölcsességet arról, hogyan lehet elérni a lelki békét.”

Innen kezdve pedig egy sajátos utazás kezdődik, amelyben egymást váltják a fantasztikus képi világú meditatív részek, a dalai láma saját emlékei például a „szent ostort” sem nélkülöző gyerekkoráról és különösen „az empátia valódi tanítómesterének” tartott édesanyjáról, valamint az archív felvételek mások mellett a kínai invázió időszakából és az 1959 óta tartó indiai száműzetés egyes állomásaiból. A mozi legjobban sikerült részei a bolygónk szépségét, törékenységét megmutató felvételek – a lámát régóta fotózó svájci Manuel Bauernek ez az első operatőri munkája –, amelyeket Papp János szokásosan léleksimogató narrációja még tovább emel.