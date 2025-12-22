Meghalt Chris Rea

Orbán zeneválasztása a téma az orosz sajtóban: ez egy ideig még fájni fog Von der Leyennek
A felvételen Orbán mellett Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Bart De Wever belga kormányfő és Marine Le Pen francia politikus is feltűnik, írja a Lenta.
74 éves korában elhunyt Chris Rea, a Driving Home For Christmas című daláról ismert brit zenész.
Chris Rea, a többek között a Driving Home For Christmas című daláról is ismert zenész 74 éves korában elhunyt – közölte a BBC.
A művész rövid betegség után, kórházi ápolás mellett, szerettei körében távozott az élők soraiból.
Az ír–olasz származású Rea 1951-ben született Middlesbrough-ban, és több mint öt évtizedes pályafutásával vált ismertté. A zenei pályát az 1970-es években kezdte, és hamar kialakította saját, jellegzetes stílusát: rekedtes, melankolikus hangja és egyedi gitárjátéka már a korai időszakban kitűnt kortársai közül. Az 1970-es évek végén vált igazán ismertté, a Magdelene és a Beautiful Losers együttesek tagjaként, majd 1976-tól szóló karrierbe kezdett.
Ezt is ajánljuk a témában
A felvételen Orbán mellett Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Bart De Wever belga kormányfő és Marine Le Pen francia politikus is feltűnik, írja a Lenta.
Legnagyobb sikereit az 1980-as években érte el, többek között a The Road to Hell (1989) és az Auberge (1991) albumokkal, amelyek kritikailag is elismert műveknek számítottak. Dalaiban gyakran felbukkan a vezetés és az autózás motívuma – Rea híres autórajongó volt –, valamint a magány és az emberi kapcsolatok törékenysége.
Nyitókép: MAX NASH / AFP