Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dal chris rea driving home for christmas zenész

Meghalt Chris Rea

2025. december 22. 16:54

74 éves korában elhunyt Chris Rea, a Driving Home For Christmas című daláról ismert brit zenész.

2025. december 22. 16:54
null

Chris Rea, a többek között a Driving Home For Christmas című daláról is ismert zenész 74 éves korában elhunyt – közölte a BBC.

A művész rövid betegség után, kórházi ápolás mellett, szerettei körében távozott az élők soraiból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

Az ír–olasz származású Rea 1951-ben született Middlesbrough-ban, és több mint öt évtizedes pályafutásával vált ismertté. A zenei pályát az 1970-es években kezdte, és hamar kialakította saját, jellegzetes stílusát: rekedtes, melankolikus hangja és egyedi gitárjátéka már a korai időszakban kitűnt kortársai közül. Az 1970-es évek végén vált igazán ismertté, a Magdelene és a Beautiful Losers együttesek tagjaként, majd 1976-tól szóló karrierbe kezdett.

Ezt is ajánljuk a témában

Legnagyobb sikereit az 1980-as években érte el, többek között a The Road to Hell (1989) és az Auberge (1991) albumokkal, amelyek kritikailag is elismert műveknek számítottak. Dalaiban gyakran felbukkan a vezetés és az autózás motívuma – Rea híres autórajongó volt –, valamint a magány és az emberi kapcsolatok törékenysége.

Nyitókép: MAX NASH / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2025. december 22. 18:36
Bekapcsoltam a gyönyörű havas tájon át utazó autós videót, és néztem a lapostévén a csodaszép vidéket. Bekapcsoltam a kandallót is és hallgattam ezt a karácsonyi dalt. Viszlát, Öregfiú... szerettünk...sokan... :(
Válasz erre
0
0
molga8
2025. december 22. 18:26
Ohh.... Ma iskb 5x meghallgattuk a Driving home-ot, ami évek óta a kedvenc karácsony előtti készülődős dalunk... Mostantól majd másképp lesz sajnos...
Válasz erre
1
0
konzekvencia
2025. december 22. 18:24
Nagyon szerettem a dalait. Hangulatuk volt. Egyszer karácsony szenteste előtt tartottam munkából haza autóval. Egy kb. 300 km-es út állt előttem hazáig. A rádióban megszólalt a Driving Home For Christmas. Mondanom sem kell nagyon betalált. Isten nyugosztalja.
Válasz erre
2
0
The Loner
•••
2025. december 22. 18:13 Szerkesztve
Nekem az „Auberge” az a szám, ami mélyen elgondolkodtatott, és meghatott. A dalt Chris Rea egy súlyos betegsége után írta. A klip ezért a halál közelségének felismerése, a „mi marad utánam?” kérdés, és annak elfogadása, hogy semmi sem örök. A gitár Chris Rea számára az életét, a zenét, az önkifejezést jelenti. Amikor szétszedik, elfürészelik, tönkreteszik, az azt mutatja, hogy az idő és a sors nem válogat, még azt is elveszi, ami a legfontosabb számunkra, a halál megszakítja az alkotást, a hangot, az életművet. Nem konkrét emberek gonoszságáról van szó, hanem arról, hogy az élet könyörtelenül halad előre. Az Auberge egy megálló az úton,egy pillanat, ahol az ember visszanéz, és megérti, hogy az út egyszer véget ér. Isten veled, Chris Rea. A te utad itt ért véget,nyugodj békében, és köszönjük a dalokat, amelyek örökre elkísérnek minket.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!