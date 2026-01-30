Akiktől sosem kell félnie. Persze eddig, szerencsére, nem bántotta senki; könyékig dúskálhatott a jóban mindkét rendszerben, mégis nagyon rossz a komfortérzete, ha nem a komcsik vannak hatalmon.

Mező Gábor A kultúra megszállása című könyvében olvashattuk, hogy Bródy szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől

lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte.

Ami nem meglepő, hiszen a hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett. Mindezt szakszervezeti vezetőként. Ez a kifejezés a lenini ideológiára és a magyarországi pártállami gyakorlatára utal, ahol a szakszervezetek valódi érdekképviselet helyett a párt akaratának végrehajtóiként működtek.