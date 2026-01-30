„Nagy bajba kerülnek, ha ennek egyszer vége lesz” – sejtelmes üzenetet küldött Bródy János
Érdekes kontextusba helyezte a művész az új számát.
Az énekes-dalszerző pártállami komfort elvesztését máig nem volt képes feldolgozni, és ezért próbálja Orbánékat lekommunistázni.
Gyanítom, hogy Bródy Jánost 80. születésnapján, április 5-én nem fogja felköszönteni az ország. A 12-ei választáson ugyanis a magyarok többsége minden bizonnyal azoknak szavaz majd bizalmat, akiket a zenész mindig csak fenyeget. Azt sugallja, hogy jön a hatalomváltás, és akkor az országot vezető garnitúra mehet a börtönbe.
„Föl kellene fogniuk, hogy ennek egyszer vége lesz, és akkor nagy bajba kerülnek.”
Nem mondja ki, inkább kádári összekacsintós formában tálalja, hogy legyen a kormánybuktató szándék gonoszságnak valami pikantériája. Te is tudod, én is tudom, csak éppen ők nem tudják, hogy meg fognak bukni. Ezen aztán jót lehet nevetgélni, míg a végén kiderül, hogy nem buknak meg. Magyarok millióinak örömére építi a Fidesz tovább az országot.
Bródyt kicsit se önzetlen. Számára csak az a pozitív, ha a kormányban olyan emberek vannak, akikkel ő koccintani tud.
Akiktől sosem kell félnie. Persze eddig, szerencsére, nem bántotta senki; könyékig dúskálhatott a jóban mindkét rendszerben, mégis nagyon rossz a komfortérzete, ha nem a komcsik vannak hatalmon.
Mező Gábor A kultúra megszállása című könyvében olvashattuk, hogy Bródy szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől
lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte.
Ami nem meglepő, hiszen a hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett. Mindezt szakszervezeti vezetőként. Ez a kifejezés a lenini ideológiára és a magyarországi pártállami gyakorlatára utal, ahol a szakszervezetek valódi érdekképviselet helyett a párt akaratának végrehajtóiként működtek.
Nos, az énekes-dalszerző ennek a pártállami komfortnak az elvesztését máig nem volt képes feldolgozni, s ezért próbálja Orbánékat lekommunistázni,
azt énekelve egyik dalában, hogy „ezek ugyanazok”. Számos alkalommal közvetlenül a miniszterelnöknek vagy a kormánynak címezve jelentetett meg dalokat. 2024 februárjában egy „évértékelő” dalban énekelt a „bölcs vezérről” [értsd: Rákosiról], aki boldog jövőt ígér a rajongóinak. A nemzeti konzultáció kapcsán pedig megírta a Haggyá’ má’ békibe című dalt, amivel
voltaképpen a közvetlen demokratikus formát, a polgárok véleményének kikérést nehezményezte.
Haggyá’ má’ békibe, azaz engem ne kérdezz meg semmiről, mert ez nem az én céljaimat, hanem az általam nagyon is lenézett többség érdekeit szolgálja. S azért készül, hogy nyomatékot adhasson a miniszterelnök a magyar érdekeknek Brüsszelben, ami nekem nem kell. Az ő szavaival:
Ne hintsed itt a rossz dumát / engem te nem versz többet át / Ne esküdözz hogy jót akarsz / nem kóser az, amit kavarsz”/. 2024 októberében nagy port kavart az a nyilatkozata, amely szerint a kormánypárt ereje a „műveletlen emberfők sokaságában” rejlik. „Ébredj alvóbaba, elbutít az álom/ Ébredj alvóbaba, játszadozz az ágyon.”
De az áprilisi, 80 éves évfordulóra készült album Alkatrész című száma is, amelynek klipje most jelent meg a hvg-n, a kormányt bírálja. Bródy ebben sem változtat komcsi lelkivilágán. Megfogalmazása szerint a dal arról szól, hogy „aki része egy embertelen, és szakadék felé haladó gépezetnek, azoknak azért előbb-utóbb föl kéne ébredni ebből. Föl kellene fogniuk, hogy ennek egyszer vége lesz, és akkor nagy bajba kerülnek.”
Bródy tehát rá akarja döbbenteni a magyarokat, hogy milyen hülyék,
hogy 16 éve arra szavaztak, ami az érdekeiknek leginkább megfelel. Jó volt ez persze Bródynak is, nékülöznie soha nem kellett, és az áprilisi nagykoncertet is csak maga nevezi utolsó nagyméretűnek. Addig játszik, amíg akar, addig hülyíti a „gyanútlan" magyarokat, amíg akarja.
Nyilván ezt teszi a választás előtti héten is, megragadva az utolsó pillanatot is, hátha végre sikerül elérni a célját. Az Alkatrészben mondja: / Nem látja át a fogaskerék / a gyilkos gépezetet / Nem látja, hogy az út, amin jár / szakadékba vezet.”
De, nagyon is átlátja, Kedves János! A szakadékba épp hogy te és a tiszás haverjaid vezetnék az országot. Nem tesszük meg neked ezt a szívességet, hiába bazseválsz.
***
Fotó: Bródy János, Facebook)
