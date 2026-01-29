„Nagy bajba kerülnek, ha ennek egyszer vége lesz” – sejtelmes üzenetet küldött Bródy János

Az első 80 év címmel jelentette meg új albumát Bródy János októberben – írja a HVG.

Ezúttal az Alkatrész című dalhoz készült szöveges klip, aminek kapcsán elárult néhány kulisszatitkot Bródy. Állítása szerint a dal arról szól, hogy „aki része egy embertelen, és szakadék felé haladó gépezetnek, azoknak azért előbb-utóbb föl kéne ébredni ebből.