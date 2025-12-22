Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
x friedrich merz ursula von der leyen marine le pen szellemirtók európai bizottság orbán viktor

Orbán zeneválasztása a téma az orosz sajtóban: ez egy ideig még fájni fog Von der Leyennek

2025. december 22. 13:32

A felvételen Orbán mellett Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Bart De Wever belga kormányfő és Marine Le Pen francia politikus is feltűnik, írja a Lenta.

2025. december 22. 13:32
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az X közösségi oldalon videót tett közzé, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár is szerepelnek a „Szellemirtók” film zenéjére – szúrta ki a Lenta.

A felvételen Orbán mellett Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Bart De Wever belga kormányfő és Marine Le Pen francia politikus is feltűnik; ők akkor jelennek meg, amikor a dalban a „szellemirtókat” említik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

A Lenta arról is ír, korábban Orbán élesen bírálta az EU politikáját, párhuzamot vonva a második világháború eleji náci Németország lépéseivel.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2025. december 22. 16:08
A komcsi sajtóban mindig méltatják a fiszfasz zsebdiktátorunkat.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 22. 15:37
Talált!
Válasz erre
2
0
ABCDEF
2025. december 22. 14:45
Megfejtem: arra utal, hogy a partióták közül többet perekkel próbálnak kinyírni. Eszembe is jutott, de nem találom. Mi a teljes magyar szöveg? Emlékszik erre valaki? "Visszatértek a szellemirtók, hiába tiltották a bírók Menekül a tömeg, mert árad a nyálka, a szellem vasútnak zöld a lámpa." Na ki tudja a jó megoldást?
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. december 22. 14:30
Ügyes!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!