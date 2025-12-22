Orbán zeneválasztása a téma az orosz sajtóban: ez egy ideig még fájni fog Von der Leyennek

Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az X közösségi oldalon videót tett közzé, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár is szerepelnek a „Szellemirtók” film zenéjére – szúrta ki a Lenta.
A felvételen Orbán mellett Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Bart De Wever belga kormányfő és Marine Le Pen francia politikus is feltűnik; ők akkor jelennek meg, amikor a dalban a „szellemirtókat” említik.
A Lenta arról is ír, korábban Orbán élesen bírálta az EU politikáját, párhuzamot vonva a második világháború eleji náci Németország lépéseivel.
Fotó: JOHN THYS / AFP