Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család nemzetgazdasági minisztérium gyermeknevelési támogatást ünnep családi pótlék támogatás

A cél a családok meghitt karácsonya: a kormány teljes erővel támogatja az ünnepi felkészülést

2025. december 22. 16:38

Már decemberben, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást.

2025. december 22. 16:38
null

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

A posta az előrehozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdi meg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást.

A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését. Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forintot folyósítanak, ami a magyar családok ünnepi készülődéséhez járulhat hozzá – közölte az NGM.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Kiss Gábor / MTI

