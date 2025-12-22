A cél a családok meghitt karácsonya: a kormány teljes erővel támogatja az ünnepi felkészülést

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

A posta az előrehozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdi meg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor.