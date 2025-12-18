Mozifilm készül Melania Trumpról (VIDEÓ)

Exkluzív előzetest tett közzé a Fox News Melania Trump 2026. január 30-án világszerte a mozikba kerülő filmjéről. A 104 perces alkotást Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában, Izraelben és az Egyesült Arab Emírségekben is vetítik, miközben az Amazon a következő hónapokban egy, a projekthez kapcsolódó dokumentumsorozatot is indít.

A film a first lady életének egy rendkívül szűk, ám történelmi jelentőségű időszakára koncentrál.