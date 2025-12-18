Mozifilm készül Melania Trumpról (VIDEÓ)

Az előzetes ikonikus jelenetekkel indít: Melania Trump belép a Capitolium rotundájába férje második beiktatása előtt, majd a kamerába nézve csak ennyit mond:
A képsorok váltakozva mutatják a beiktatás pillanatait, a Mar-a-Lagón készült felvételeket, a kulisszák mögötti jeleneteket – köztük Barron Trumpot és Melania édesapját –, valamint az elnöki gépet és a Fehér Ház világát.
A film különlegessége, hogy Melania Trump minden részletben aktívan részt vett:
- a kreatív koncepciótól,
- a produceri munkán át,
- egészen az utómunka és
- a marketing felügyeletéig.