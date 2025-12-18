Ft
12. 18.
csütörtök
film Melania Trump Egyesült Államok

Mozifilm készül Melania Trumpról (VIDEÓ)

2025. december 18. 18:52

Január végén világszerte mozikba kerül a Melania című film, amely az Egyesült Államok first ladyjének életét mutatja be a beiktatást megelőző húsz napban.

2025. december 18. 18:52
null

Exkluzív előzetest tett közzé a Fox News Melania Trump 2026. január 30-án világszerte a mozikba kerülő filmjéről. A 104 perces alkotást Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában, Izraelben és az Egyesült Arab Emírségekben is vetítik, miközben az Amazon a következő hónapokban egy, a projekthez kapcsolódó dokumentumsorozatot is indít.

A film a first lady életének egy rendkívül szűk, ám történelmi jelentőségű időszakára koncentrál.

Az életem azon húsz napjáról szól, amely az elnöki beiktatás előtt zajlott, egy privát, szűretlen bepillantás a család, az üzlet és a jótékonyság világába”

– fogalmazott Melania Trump a csatornának. Hozzátette: ez a történet eddig soha nem került nyilvánosság elé, ezért ragaszkodott a kizárólag moziforgalmazásra szánt, magas filmes minőséghez.

Az előzetes ikonikus jelenetekkel indít: Melania Trump belép a Capitolium rotundájába férje második beiktatása előtt, majd a kamerába nézve csak ennyit mond:

Újra kezdjük.”

A képsorok váltakozva mutatják a beiktatás pillanatait, a Mar-a-Lagón készült felvételeket, a kulisszák mögötti jeleneteket – köztük Barron Trumpot és Melania édesapját –, valamint az elnöki gépet és a Fehér Ház világát.

A film különlegessége, hogy Melania Trump minden részletben aktívan részt vett:

  • a kreatív koncepciótól,
  • a produceri munkán át,
  • egészen az utómunka és
  • a marketing felügyeletéig.

A produkció licencjogait az Amazon és az MGM szerezte meg 40 millió dollárért, ami a sajtóértesülések szerint minden idők legnagyobb dokumentumfilmes üzlete.

A Melania a tavaly megjelent, azonos című memoár sikerére épít, amely hónapokig vezette a New York Times bestsellerlistáját. A film – Melania Trump szavaival –

egy intenzív átmeneti időszak lenyomata, amely most először válik láthatóvá a nagyközönség számára.”

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

