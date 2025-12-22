Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
s - budget termék spar

Ha megvásárolta ezt a népszerű gyümölcsöt, semmiképp se egye meg: a Spar már megkezdte a visszahívást

2025. december 22. 16:16

A Spar visszahívta egyik népszerű gyümölcstermékét, és arra kéri a vásárlókat, hogy azt ne fogyasszák el.

2025. december 22. 16:16
null

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 09.05.2027. valamint 02.09.2027., a beszállító az Agrosprint Zrt.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben. A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

Ezt is ajánljuk a témában

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek – hívták fel a figyelmet.

A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el.

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – ismertették a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / SPAR Magyarország

NeMá
2025. december 22. 17:23
Ukrán rulett?
Válasz erre
3
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 22. 17:17
Má’ megin’ SPAR.
Válasz erre
5
0
Szerintem
2025. december 22. 16:46
Valami ukrán szemét, oszt' megbuktak vele?
Válasz erre
5
0
akitiosz
2025. december 22. 16:28
Gyári hibás gyümölcs? Hogyan mik vannak!
Válasz erre
4
0
