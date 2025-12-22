Ha megvásárolta ezt a népszerű gyümölcsöt, semmiképp se egye meg: a Spar már megkezdte a visszahívást

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 09.05.2027. valamint 02.09.2027., a beszállító az Agrosprint Zrt.