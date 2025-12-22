Pánik lett úrrá az Európai Bizottságban; Oroszország betört a NATO területére; óriási áramszünet Magyarországon

A miniszterelnök kiemelte, hogy „az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy még idén döntő lépéseket tesznek Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáért”.

„Bejelentette, hogy az eddigieknél is nagyobb összegeket akarnak küldeni Ukrajnába. Bejelentette, hogy az Európai Uniót még mélyebben akarja bevonni az ukrán háborúba.

De Európa érdeke nem ez.

Európa érdeke az, hogy kövesse az Egyesült Államokat és kifelé jöjjön a háborúból. Európa érdeke az, hogy ne öntsük tovább egy megnyerhetetlen háború feneketlen zsákjába az európai emberek pénzét” – mondta Orbán Viktor.