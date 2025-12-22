Ft
ursula von der leyen nato orosz-ukrán háború orbán pápaválasztás Erdő Péter európa európai bizottság orbán viktor

Pánik lett úrrá az Európai Bizottságban; Oroszország betört a NATO területére; óriási áramszünet Magyarországon

2025. december 22. 13:19

Pápaválasztás, Oroszország teljesítette teljesítette egyetlen célját, minden elsötétült az egyik vármegyében. Mutatjuk az idei év májusának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre egyenként több mint 190 ezer ember volt kíváncsi!

2025. december 22. 13:19
Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink egyesével több mint 190 ezres olvasottságot értek el, volt olyan, ami 270 ezer olvasónál is többet érdekelt. Íme a gyűjtésünk május legolvasottabb cikkeiből!

***

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Megfagyott a levegő Brüsszelben: Orbán Viktor egy mondattal helyretette Ursula von der Leyent és Manfred Webert 

„Ma is fenyegető hírek érkeztek Brüsszelből, mert Manfred Weber után ma Ursula von der Leyen tett hűségesküt Ukrajna mellett” – jelentette ki Orbán Viktor május elején, egy Facebook-oldalán közzétett videójában.

A miniszterelnök kiemelte, hogy „az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy még idén döntő lépéseket tesznek Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáért”.

„Bejelentette, hogy az eddigieknél is nagyobb összegeket akarnak küldeni Ukrajnába. Bejelentette, hogy az Európai Uniót még mélyebben akarja bevonni az ukrán háborúba.

De Európa érdeke nem ez.

Európa érdeke az, hogy kövesse az Egyesült Államokat és kifelé jöjjön a háborúból. Európa érdeke az, hogy ne öntsük tovább egy megnyerhetetlen háború feneketlen zsákjába az európai emberek pénzét” – mondta Orbán Viktor.

Megtörte a csendet Erdő Péter: kiderült, hogy nyerte meg a pápaválasztást XIV. Leó

Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm – nyilatkozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek a pápaválasztás másnapján.

Megjegyezte, ezt bizonyítja, hogy az új pápa megválasztása gyorsan megtörtént.

Erdő Péter úgy vélte, az új pápa személye kapocs Észak- és Dél-Amerika között, mivel mindkét térségben jól ismerik, amiként Rómában is. Az Ágoston-rend általános főnökeként szintén nemzetközi elismertségre tett szert – mondta.

„Nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet” – nyilatkozta a bíboros.

Most érkezett: Oroszország betört a NATO területére, és teljesítette egyetlen célját

Az orosz haditengerészet még május végén behatolt Észtország vizeire és ellopott egy bóját, amelyre érzékelők voltak telepítve – számolnak be róla az észt portálok.

Az ERR beszámolója szerint

mivel nem voltak a környéken észt hajók, a lettek segítségét kérték, de amire odaértek, az oroszok már eltűntek.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint nem valószínű, hogy az oroszok éberségi próbát tartottak volna, inkább arról lehet szó, hogy megfigyelőeszközként tekintettek a bójára és ezért tulajdonították el.

Minden elsötétül: óriási áramszünet jön Magyarországon

Áramszünet jön Komárom-Esztergom vármegyében május elején – írta meg május elején a Kemma.

Mint figyelmeztetnek: az E.On, helyi áramszolgáltató tervezett karbantartást és ellenőrzést végez a vármegyében, ezért több település is áram nélkül marad. A vállalat a közleményében felsorolta azokat a településeket, ahol a munkálatokat végezték.

Pánik lett úrrá az Európai Bizottságban: mindent borított Orbán Viktor legújabb húzása

Az Európai Bizottság alternatív jogi lehetőségeket vizsgált még május közepén, hogy megkerülje Magyarország vétóját az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításával kapcsolatban – írta a Financial Times.

A brit lap arról írt, hogy Orbán Viktor ismételten az EU-s szankciók blokkolásával fenyegetőzik, amennyiben nem születik egyhangú döntés.

A Bizottság javaslatokat készített elő, például vámokat, hogy biztosítsa a szankciók fenntartását, miközben a tagállamok közötti bizalomhiány is felmerült a tárgyalások során.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

