Vigyázat: egyre több kis kiszerelésű felvágottat eszünk – és ez rossz jel

A másik kulcsfontosságú elem a biztonságérzet. Magyar­országon – akárcsak Olaszországban – a világjárvány után sok fogyasztó a csomagolt termékeket a szigorúbb higiéniai és egészségügyi ellenőrzéssel társítja. A lezárt csomagolás a védelem, a nyomonkövethetőség és a megbízhatóság érzetét kelti, még akkor is, ha a pultnál kapható friss termékek azonos vagy akár jobb minőségűek. Vagyis a bizalom már nem a kereskedővel való személyes kapcsolatban gyökerezik, hanem a márkában, a lejárati dátumban és a címkeadatokban.

A kis kiszerelésű felvágottak elterjedése szintén társadalmi változást tükröz: a kisebb háztartások megjelenését, az egyedülállók számának növekedését, a gyors étkezés térnyerését.

Magyarországon és Olaszországban az étkezés egyre kevésbé közösségi élmény, az étel egyre inkább fogyasztási cikk. Környezeti szempontból ez a tendencia ellentmondást teremt: csökken az élelmiszer-pazarlás, de nő a csomagolási hulladék: a fogyasztó felelősnek érzi döntését, mert nem dob ki ételt, ám nem veszi figyelembe az előállított műanyag mennyiségét és hatását.

A felvágottak műanyag csomagolása a vásárlás pillanatában társadalmilag láthatatlan. Azokban az országokban, ahol a csomagolóanyagok újrahasznosítási aránya alacsonyabb, ez a láthatatlanság még jellemzőbb: a tálcát elkerülhetetlen hulladékként érzékelik, egy olyan rendszer részeként, amelyet a fogyasztó nem érez befolyásolhatónak.