Felháborító: húszéves börtönbüntetést úszott meg a gyilkos iszlamista, aki saját anyjára is rátámadt

Egy rotterdami bíróság úgy döntött, hogy nem záratja börtönbe a rotterdami Erasmus-hídnál halálos terrortámadást elkövető férfit, mert súlyos pszichés zavara miatt nem beszámítható, írta meg a Remix News.

Húsz év börtön helyett így pénteken csak kötelező pszichiátriai kezelésre ítélték a 23 éves Ayoubot, noha bűnösnek találták terrorcselekmény során elkövetett gyilkosságban és gyilkossági kísérletben. Az ügyészek a kényszergyógyítás mellett 20 év börtönbüntetést kértek rá, azonban hiába, a bíróság úgy döntött, hogy büntetőjogilag nem vonható felelősségre.