Felháborító: húszéves börtönbüntetést úszott meg a gyilkos iszlamista, aki saját anyjára is rátámadt

2025. december 22. 14:54

Miután halálra késelt Rotterdamban egy görkorcsolyázó férfit, „Allahu akbar!” kiáltásokkal vadászott újabb áldozatokra; a rendőrökkel közölte, minden hitetlennek meg kell halnia, de mégsem csukják le.

2025. december 22. 14:54
null

Egy rotterdami bíróság úgy döntött, hogy nem záratja börtönbe a rotterdami Erasmus-hídnál halálos terrortámadást elkövető férfit, mert súlyos pszichés zavara miatt nem beszámítható, írta meg a Remix News.

Húsz év börtön helyett így pénteken csak kötelező pszichiátriai kezelésre ítélték a 23 éves Ayoubot, noha bűnösnek találták terrorcselekmény során elkövetett gyilkosságban és gyilkossági kísérletben. Az ügyészek a kényszergyógyítás mellett 20 év börtönbüntetést kértek rá, azonban hiába, a bíróság úgy döntött, hogy büntetőjogilag nem vonható felelősségre. 

„A szörnyű cselekedetekért nem lehet őt hibáztatni” – álltak a bírák ítéletükben.

A támadás 2024. szeptember 19-én történt, a gyilkos Rotterdamban két konyhakést vásárolt, és kora este kiszemelte áldozatát, a híd lábánál görkorcsolyázó, 32 éves német Philippet. Ayoub a férfire rontott és halálra késelte, majd folytatta ámokfutását, szúró mozdulatokat imitálva, „Allahu akbar!” kiáltásokkal járókelőket vett üldözőbe. A 33 éves svájci Stefant el is kapta és meg is sebesítette, végül egy csoport járókelőnek sikerült legyűrnie a gyilkost.

A bíróság megállapította, hogy Ayoub M. terrorcselekményt követett el, a bírák elmondták, hogy a férfi habzsolta a dzsihadista propagandát, beleértve a fegyveres dzsihádról szóló könyveket, többórás hangfelvételeket és az Iszlám Állam lefejezéseket bemutató videóit.

Azonban 18 éves korában skizofréniával diagnosztizálták, és visszatérő pszichózisokban szenvedett, hallucinált, és nyakig elmerült a radikális iszlám világában. 2022-ben saját anyjára is rátámadt, akinek megpróbálta elvágni a torkát, ugyancsak Allahot éltetve, azonban ekkor is felmentették, és csak feltételes felügyelet alá helyezték.

Ayoub azt állítja, nem emlékszik a mostani támadásokra, azonban nem tudni, mennyiben befolyásolhatták a pszichés betegségei annak elkövetésében.

A férfi még a rendőrségi kihallgatása során is azt mondta, a hitetleneket meg kell ölni.

A német áldozat rokonai a tárgyalás során felszólaltak a bíróságon, az elhunyt Philipp édesanyja a tettes megbüntetését és a társadalomtól való elzárását követelte.

A sérült svájci áldozatot és a német családot képviselő Sébas Diekstra ügyvéd kiábrándítónak nevezte az ítéletet, amely mindössze néhány tízezer euró megfizetésével az áldozatok családja felé lezártnak tekinti az ügyet.

Nyitókép forrása: Eva Vlaardingerbroek X-oldala
 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
wadcutter
2025. december 22. 16:12
sz,rf,szú friccek, ha egységesen léptetek volna fel a migráció ellen, még ma is élne a gyereketek
Válasz erre
0
0
Héja
2025. december 22. 16:04
Hát hogyne. Öldököljön tovább.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 22. 15:40
Elképesztő! A rendőrségen (nem egy idegroham közben) is azt mondta, a hitetleneket meg kell ölni, tehát ez a meggyőződése. Amint alkalma lesz rá, újra meg fogja próbálni, főleg így, hogy tudja, meg fogja úszni! Ébresztő Európa őslakosai! Amíg ilyen globalista, migránssimogató kezekben van az országok vezetése és az igazságszolgáltatás, addig nincs közbiztonság. Egyébként miért és hogyan lehet gyilkosságra, máshitűek kiirtására hergelő ultraradikális tartalmakhoz gond nélkül, büntetlenül hozzáférni? Az ilyesmit ugyanúgy büntetni kéne, mint a pedofil tartalmakat
Válasz erre
3
0
akitiosz
2025. december 22. 15:34
Az iszlámból egy dolgot vehetne át az európai jogrend. Az iszlám bíróság a bűncselekmények tárgyalásánál, ítélethozatalnál KÖTELES figyelembe venni a sértett illetve az áldozat családjának a véleményét, azt, hogy megbocsát-e a tettesnek vagy sem. Gyilkos nem kap kegyelmet, ha az áldozat családja nem bocsát meg, akkor sem királyi herceg az áldozat meg csak szegény ember. Ehhez képest Európában mintha csak azért létezne a társadalom, hogy a bűnözőknek legyen kiken bűnözniük. Maga az állam telepíti a veszélyt a társadalomra szándékosan, a bűnözőket megvédi, a tisztességes embereket veszélybe sodorja.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!