Felháborító: húszéves börtönbüntetést úszott meg a gyilkos iszlamista, aki saját anyjára is rátámadt

Késelés Rotterdamban: egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült
Egy sportoktató állította meg a vérengzést.
Miután halálra késelt Rotterdamban egy görkorcsolyázó férfit, „Allahu akbar!” kiáltásokkal vadászott újabb áldozatokra; a rendőrökkel közölte, minden hitetlennek meg kell halnia, de mégsem csukják le.
Egy rotterdami bíróság úgy döntött, hogy nem záratja börtönbe a rotterdami Erasmus-hídnál halálos terrortámadást elkövető férfit, mert súlyos pszichés zavara miatt nem beszámítható, írta meg a Remix News.
Húsz év börtön helyett így pénteken csak kötelező pszichiátriai kezelésre ítélték a 23 éves Ayoubot, noha bűnösnek találták terrorcselekmény során elkövetett gyilkosságban és gyilkossági kísérletben. Az ügyészek a kényszergyógyítás mellett 20 év börtönbüntetést kértek rá, azonban hiába, a bíróság úgy döntött, hogy büntetőjogilag nem vonható felelősségre.
„A szörnyű cselekedetekért nem lehet őt hibáztatni” – álltak a bírák ítéletükben.
A támadás 2024. szeptember 19-én történt, a gyilkos Rotterdamban két konyhakést vásárolt, és kora este kiszemelte áldozatát, a híd lábánál görkorcsolyázó, 32 éves német Philippet. Ayoub a férfire rontott és halálra késelte, majd folytatta ámokfutását, szúró mozdulatokat imitálva, „Allahu akbar!” kiáltásokkal járókelőket vett üldözőbe. A 33 éves svájci Stefant el is kapta és meg is sebesítette, végül egy csoport járókelőnek sikerült legyűrnie a gyilkost.
A bíróság megállapította, hogy Ayoub M. terrorcselekményt követett el, a bírák elmondták, hogy a férfi habzsolta a dzsihadista propagandát, beleértve a fegyveres dzsihádról szóló könyveket, többórás hangfelvételeket és az Iszlám Állam lefejezéseket bemutató videóit.
Azonban 18 éves korában skizofréniával diagnosztizálták, és visszatérő pszichózisokban szenvedett, hallucinált, és nyakig elmerült a radikális iszlám világában. 2022-ben saját anyjára is rátámadt, akinek megpróbálta elvágni a torkát, ugyancsak Allahot éltetve, azonban ekkor is felmentették, és csak feltételes felügyelet alá helyezték.
Ayoub azt állítja, nem emlékszik a mostani támadásokra, azonban nem tudni, mennyiben befolyásolhatták a pszichés betegségei annak elkövetésében.
A férfi még a rendőrségi kihallgatása során is azt mondta, a hitetleneket meg kell ölni.
A német áldozat rokonai a tárgyalás során felszólaltak a bíróságon, az elhunyt Philipp édesanyja a tettes megbüntetését és a társadalomtól való elzárását követelte.
A sérült svájci áldozatot és a német családot képviselő Sébas Diekstra ügyvéd kiábrándítónak nevezte az ítéletet, amely mindössze néhány tízezer euró megfizetésével az áldozatok családja felé lezártnak tekinti az ügyet.
