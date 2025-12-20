Tőrbe ejtve – karácsony alkalmából a Netflix jól beleállt a keresztényekbe

De ne szaladjunk ennyire előre! 2019 tulajdonképpen a paradigmaváltás évének tekinthető, hiszen bár korábban is született számos elismert és díjnyertes mű ebben a kategóriában, azt azért senki nem gondolta volna, hogy egy Martin Scorsese kaliberű rendező majd a Netflix és nem a mozik számára készít filmet – Az ír ráadásul egyfajta pályaösszegző alkotásának is tekinthető.

Ekkortájt jött ki Noah Baumbachtól a 6 Oscarra jelölt – és egyet be is zsákoló – Házassági történet is, Rian Johnson pedig Az utolsó Jedik után kinyílt sok-sok egyéb ajtó helyett ugyancsak a streamszolgáltatóét választotta. Méghozzá olyan sztárparádéval, mint Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer vagy Chris Evans. Sok klasszikus hollywoodi rendező ágált a kisképernyő térfoglalása ellen a filmszínházak kontójára, de érezhető volt,

ez a folyamat már megállíthatatlan.

Az első Tőrbe ejtve így a fenti szereposztásnak és a csavaros és izgalmas forgatókönyvnek köszönhetően rendkívül sikeres lett, bolond is lett volna nem folytatni a Netflix. Fogalmam sincs, a második rész hogyan sikerült, mert ugyan tisztességesen végignéztem, de egy képkockára nem emlékszem belőle, ami mondjuk önmagában sokatmondó. Éppen emiatt a legkevésbé sem izgatott a harmadik etap, amin a számtalan problémája ellenére sokkal jobban szórakoztam, mint azt előzetesen vártam.