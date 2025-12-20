Ft
12. 20.
szombat
Tőrbe ejtve – karácsony alkalmából a Netflix jól beleállt a keresztényekbe

Tőrbe ejtve – karácsony alkalmából a Netflix jól beleállt a keresztényekbe

2025. december 20. 09:03

Daniel Craig visszatért a lassan már ikonikusnak nevezhető nyomozó karakteréhez, és ha a világot nem is váltja meg, hellyel-közzel betartja, amit ígér. A Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember korrekt krimi lett, de bosszantó, hogy nem játssza ki ügyesebben a lapjait.

2025. december 20. 09:03
null
Német Dániel
Német Dániel

Valami libsi gyökér majd podcastot készít rólunk, és mire feleszmélünk, idiótákként végezzük a Netflixen” – hangzik el a filmbéli gyülekezet egyik tagjától az önironikus állítás. És lényegében ezt is teszi a streamingszolgáltató, 

amikor erkölcsi iránytűjüket elvesztett, bigott kreténeknek ábrázolja a keresztényeket. 

Manapság nagy divatja van annak, hogy neves rendezők maró cinizmussal egyaránt nekimennek a demokrata és a republikánus kurzus szélsőséges képviselőinek, ezt tette mások mellett Ari Aster az Eddingtonban, Jórgosz Lánthimosz a Bugoniában vagy Paul Thomas Anderson az Egyik csata a másik utánban.

A Tőrbe ejtvéket rendező Rian Johnson azonban szemlátomást nem kedveli az ,,egyrészt, másrészt” típusú okfejtést. Igaz, azzal sem lehet vádolni, hogy a sáros csizmát az asztalra hajítaná: a lelkiismeretes és a Szentírás tanításait komolyan vevő főszereplő papon keresztül megmutatja ugyan a vallás emberi oldalát, ám közben számtalan más karakteren keresztül azt érzékelteti, hősünk inkább a szabályt erősítő kivétel. 

De ne szaladjunk ennyire előre! 2019 tulajdonképpen a paradigmaváltás évének tekinthető, hiszen bár korábban is született számos elismert és díjnyertes mű ebben a kategóriában, azt azért senki nem gondolta volna, hogy egy Martin Scorsese kaliberű rendező majd a Netflix és nem a mozik számára készít filmet – Az ír ráadásul egyfajta pályaösszegző alkotásának is tekinthető.

Ekkortájt jött ki Noah Baumbachtól a 6 Oscarra jelölt – és egyet be is zsákoló – Házassági történet is, Rian Johnson pedig Az utolsó Jedik után kinyílt sok-sok egyéb ajtó helyett ugyancsak a streamszolgáltatóét választotta. Méghozzá olyan sztárparádéval, mint Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer vagy Chris Evans. Sok klasszikus hollywoodi rendező ágált a kisképernyő térfoglalása ellen a filmszínházak kontójára, de érezhető volt, 

ez a folyamat már megállíthatatlan. 

Az első Tőrbe ejtve így a fenti szereposztásnak és a csavaros és izgalmas forgatókönyvnek köszönhetően rendkívül sikeres lett, bolond is lett volna nem folytatni a Netflix. Fogalmam sincs, a második rész hogyan sikerült, mert ugyan tisztességesen végignéztem, de egy képkockára nem emlékszem belőle, ami mondjuk önmagában sokatmondó. Éppen emiatt a legkevésbé sem izgatott a harmadik etap, amin a számtalan problémája ellenére sokkal jobban szórakoztam, mint azt előzetesen vártam. 

A sztori középpontjában egy fiatal pap (Josh O’Connor) áll, akit, miután egy vita során lebokszolta egy kollégáját, egy Isten háta mögötti településre száműznek. Az ottaniak szektásan imádják az elődjét, annak ellenére, hogy az a legkevésbé sem veszi komolyan a tanításokat, gyónás közben például azzal henceg, hogy a héten hányszor végzett önkielégítést, cseppet sem titkolva iszik, mint a gödény, 

a miséken pedig nem éppen emberbaráti üzeneteket fogalmaz meg. 

A jövevény úgy dönt, felveszi a kesztyűt, megpróbálja tönkretenni a kollégát, és jó útra téríteni a nyájat, az élet azonban megoldja helyette a problémáját, amikor az öreget prédikáció közben meggyilkolják a templomban. A hosszadalmas felvezetés után pedig megérkezik a helyszínre Benoit Blanc, és közösen megpróbálják felderíteni az ügyet – ami természetesen jóval bonyolultabb, mint amilyennek látszik.

Említettem, hogy egészen kellemes csalódást okozott a film, de ebben azért a nullához konvergáló elvárásaim is közrejátszottak, ugyanis szó sincs arról, hogy kimaxolná a benne rejlő lehetőségeket. Ízlés kérdése, kit mennyire zavar a valláskritika, én meghallgatom, ha érdekes megközelítésben zajlik, mint ahogyan az orosz Mártírokban vagy a Philip Seymour Hoffman és Meryl Streep főszereplésével készült Kételyben, és például Scorsesetől sem érzem blaszfémiának a Krisztus utolsó megkísértését, itt azonban többnyire közhelyes módon fogalmazódik meg. A közel két és fél órás játékidő kíméletlennek hangzott, és jócskán lehetett volna belőle faragni is, viszont a sztori végig eteti magát, így hellyel-közzel sikerül fenntartani a figyelmet. A rejtély megfejtése érdekes, de azért nem fogtam padlót a megoldástól, az elszeparált falu meg hangulatos helyszín, 

de egy átlagos skandináv krimi is jóval ügyesebben kiaknázta volna egy hasonló település atmoszféráját. 

Jelenetkép a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember című filmből.

És hát itt is neves színészek váltják egymást, Daniel Craig mások mellett Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner és Mila Kunis között próbál rendet vágni, ami azért nem olyan őrületes válogatás, mint a második részé, amelyben Edward Norton, Hugh Grant vagy Ethan Hawke is feltűnt. Az alakításokat illetően mindenki tisztességesen játszik, Glenn Close azonban feltűnési viszketegségben szenved, néha egyenesen Szörnyella De Frászt idézi. Craiget pedig több helyen méltatják ugyan, hogy lubickol a szerepében, de ő is inkább ripacskodik. Mindez egyébként nem feltétlenül probléma, mert egyrészt illeszkedik a film groteszk fekete humorához, másrészt a nyomozó figurájának olyan előképei, mint Sherlock Holmes, Poirot vagy Columbo is nagy gesztusokkal élt; ennek a műfajnak ez a sajátja. 

Nem lehet tehát az állítani, hogy a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember megkérdőjelezhetetlenül felkerülhet az év legjobb filmjeinek tízes listájára – ha csak nem a mainstream hollywoodi produkciókra fókuszálunk, olyannyira gyalázatos volt az idei felhozatal –, mégis bátran ajánlható, mert ha kissé tessék-lássék módon is, de betartja, amit ígér. De azért nem fogok napi szinten rákeresni, mikor jelentik be a negyedik részt.  

 

Nyitókép és fotó: Netflix
 

 

auditorium
•••
2025. december 20. 10:19 Szerkesztve
Ràadàsul még FIZETNI is kell a jsok blaszfémikus vagy az egyneműek szerelmét reklámozó filmért. Vagy olyan "Transamerika" filmért, melyre NEM irnak ki korhatárt, pedig nagyon kellene... Van sok intelligensebb és ráadásul ingyenes magyar és nemzetközi TV-adó, melynek célja NEM a népbutitás, hanem a művelés és nevelés.
you-brought-2-too-many
2025. december 20. 10:09
Az első kettő rém gyenge lett. Nem kéne ezt erőltetni.
kormoran-2
2025. december 20. 10:03
Én nagyon szórakoztatónak találtam a filmet. Valóban jobb, mint az előzőek, én egyáltalán nem éreztem hitgyalázónak, vagy keresztény ellenesnek, pedig az ilyeneket rögtön kiszúrom, és megvetem. Én mindenkinek bátran ajánlanám. Glen Close pedig illik a szerepébe, nekem nem volt zavaró, ő kicsit mindig túl játsza, ez igaz.
chiron
•••
2025. december 20. 09:51 Szerkesztve
"A keresztény, de főleg az egyház ellenesség majd minden Ny-Európai filmben tetten érhető. " Amíg CEU - SZFE keltetőkből előavászkodó liberálisok, zsinagógaszökevény ateisták, és úgy általában a konzumidiotizmuson gazdagodó, korábbi értékek támadását "felszabadult gondolkodásnak" tekintő liberráltak és libateisták gyártják a filmek többségét, addig ez továbbra is így lesz. Félművelt, vagy még annyira sem művelt ismerőseim pedig készpénznek veszik az ostobaságaikat, ténynek tekintik a Da Vinci kód sületlenségeit, aztán csodálkozunk ha üresek a templomok és teli a plázák. Ezért csinálják. Aztán egymást túlóbégatva ajvékolnak, hogy "mindmeghalunk" látva, mennyire romlik az XYZ generációról generációra. Az igazi lázadás ma az, ha kimarad az ember a ZS- kategóriás konzumidióta agyszennyezéséből.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!