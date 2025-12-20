Tőrbe ejtve – karácsony alkalmából a Netflix jól beleállt a keresztényekbe

A sztori középpontjában egy fiatal pap (Josh O’Connor) áll, akit, miután egy vita során lebokszolta egy kollégáját, egy Isten háta mögötti településre száműznek. Az ottaniak szektásan imádják az elődjét, annak ellenére, hogy az a legkevésbé sem veszi komolyan a tanításokat, gyónás közben például azzal henceg, hogy a héten hányszor végzett önkielégítést, cseppet sem titkolva iszik, mint a gödény,
a miséken pedig nem éppen emberbaráti üzeneteket fogalmaz meg.
A jövevény úgy dönt, felveszi a kesztyűt, megpróbálja tönkretenni a kollégát, és jó útra téríteni a nyájat, az élet azonban megoldja helyette a problémáját, amikor az öreget prédikáció közben meggyilkolják a templomban. A hosszadalmas felvezetés után pedig megérkezik a helyszínre Benoit Blanc, és közösen megpróbálják felderíteni az ügyet – ami természetesen jóval bonyolultabb, mint amilyennek látszik.
Említettem, hogy egészen kellemes csalódást okozott a film, de ebben azért a nullához konvergáló elvárásaim is közrejátszottak, ugyanis szó sincs arról, hogy kimaxolná a benne rejlő lehetőségeket. Ízlés kérdése, kit mennyire zavar a valláskritika, én meghallgatom, ha érdekes megközelítésben zajlik, mint ahogyan az orosz Mártírokban vagy a Philip Seymour Hoffman és Meryl Streep főszereplésével készült Kételyben, és például Scorsesetől sem érzem blaszfémiának a Krisztus utolsó megkísértését, itt azonban többnyire közhelyes módon fogalmazódik meg. A közel két és fél órás játékidő kíméletlennek hangzott, és jócskán lehetett volna belőle faragni is, viszont a sztori végig eteti magát, így hellyel-közzel sikerül fenntartani a figyelmet. A rejtély megfejtése érdekes, de azért nem fogtam padlót a megoldástól, az elszeparált falu meg hangulatos helyszín,
de egy átlagos skandináv krimi is jóval ügyesebben kiaknázta volna egy hasonló település atmoszféráját.