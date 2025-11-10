„Autószerviz? Természetesen. Szűrővizsgálat? Majd holnap!” – Változtassunk ezen a hozzáálláson!

„A rendszeres időközönkénti átvizsgálás és a szükséges karbantartások elvégzése rendkívül fontos! A teljes körű állapotfelmérés során időben észlelhetők akár az apróbb meghibásodások is, így elkerülhetők a nagyobb problémák, fenntartható a kornak megfelelő, jó állapot. Odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk az egyik legnagyobb értékünk hosszú élettartamáért, optimális működéséért.” Látszólag egy autószerviz hirdetését idézem, pedig a testünkről van szó. Olvassuk csak el még egyszer figyelmesen!

Miért halogatjuk?

A magyar lakosság mintegy fele egyáltalán nem jár rákmegelőző szűrésekre, miközben Skandináviában e vizsgálatokon a részvételi arány 80 százalék körül alakul. Magyarországon 2019 és 2021 között az emlőrákszűrésnél a részvétel 39-ről 30 százalékra esett, a méhnyakrákszűrésnél 26, a vastagbélszűrésnél pedig 10 százalék alatt van. Az autónkra jobban vigyázunk: egy 2024-es reprezentatív hazai kutatás szerint a hölgyek 54, a férfiak 70 százaléka legalább kétévente elviszi szervizbe a járművét. Fontosabb tehát az autónk, mint az egészségünk?!

A vizsgálatokra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint valami kellemetlen kötelességre: majd holnap foglalunk rá időpontot, majd jövőre foglalkozunk vele. S hogy miért is alakult ki az ellenállás? Az egyik ok az egészségértés alacsony szintje. Az egészségértés azt jelenti, hogy értem a saját testem működését, a betegségek logikáját, és azt is, hogyan működik az egészségügyi rendszer, amely végső soron engem szolgál. Nyugaton, ahol az egészségértés szintje csak néhány fokkal magasabb, a társadalom hozzáállása látványosan jobb, és ennek kézzelfogható hozadéka van: több korán felfedezett betegség, rövidebb kezelések, jobb életminőség, kevesebb halálozás.

A másik ok a bizalomhiány. A médiában és a közösségi oldalakon az egészségügyről szóló negatív hírek vannak túlsúlyban. Ha valaki egészséges, gyakran nincs személyes tapasztalata az ellátórendszerről; a hírfolyamból pedig egy torz, sötét kép épül fel. Mindez különösen akkor árt, amikor épp nincsen panaszunk, hiszen szűrésre nem akkor kell menni, amikor már baj van, hanem amikor még nincs problémánk. Ha nincs bizalom, a meghívólevél az asztalfiókban marad, és még az EgészségAblak szűrővizsgálatra figyelmeztető értesítése után sem kattintunk tovább. Pedig a páciensek visszajelzéseiből az látszik: amikor személyes tapasztalatot szereznek, az esetek döntő többségében elégedettek az ellátással.