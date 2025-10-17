Ft
Szalai Laura Dr Kőnig Róbert gyermektraumatológus balesetek

Az e-rollerek veszélyei – Vizit Kőnig dokival

2025. október 17. 17:39

Egyre több a súlyos baleset az elektromos rollerek miatt – a Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert arról beszélgetnek, hogyan tehetnénk biztonságosabbá ezt a népszerű közlekedési eszközt.

2025. október 17. 17:39
Az elektromos rollerek a modern városkép részei lettek – de vajon fel vagyunk készülve a használatukra? 

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura beszélget Dr. Kőnig Róbert gyermektraumatológussal arról, milyen súlyos következményei lehetnek egy-egy apró hibának ezekkel az eszközökkel közlekedve. 

A szakember személyes tapasztalatait osztja meg a műsorban: naponta találkozik rolleres balesetek sérültjeivel, köztük súlyos, akár életveszélyes állapotban lévő gyerekekkel is.

A beszélgetés során szó esik arról is, miért különösen veszélyesek a kis kerekű, gyors rollerek, hogyan válhatnak a tinédzserek a legnagyobb kockázati csoporttá, és milyen szabályozási hiányosságok járulnak hozzá a balesetek számának növekedéséhez. Dr. Kőnig Róbert hangsúlyozta: a cél nem a tiltás, hanem a tudatosítás és a biztonság megteremtése – sisakhasználattal, sebességkorlátozással, oktatással és szülői felelősségvállalással.

Az adás egyúttal gyakorlati tanácsokat is kínál mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy a mobilitás ne járjon balesetveszéllyel.

 

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Burg_kastL71-C
2025. október 17. 19:18 Szerkesztve
A biztonságossá tételnek az első parancsa kell legyen -- az élet védelme miatt -- hogy azonnal kivonni a forgalomból a pici és kis kerekű rollereket. Hány embernek kell súlyosan megsérülnie, vagy rosszabb esetben meghalnia, mert a fizika törvénye szerint a pici kerék okozta bizonytalan egyenesfutás azonnali bebicskázáshoz vezet a hitvány kátyúkkal repedésekkel teli utakon. Ezek áthidalására csak egy legalább férfitenyérnyi nagyságú vagy nagyobb már küllős kerék a megfelelő. Más szemszögből a rolleres, főleg a gyors, az nagyrészt a leggátlástalanabb szabályszegő a forgalomban. Ők a " kisbéemwések ". Csakhát, ugye, az drágább és nem megy úgy az üzlet, mint a hitvány és olcsó picikerekűvel. Más szemszögből nézve a rolleresek nagyrésze gátlástalan szabályszegő " kisBMW-s ". Se Isten, se ember, keresztül kasul tökön babon.
Turius
2025. október 17. 19:06
Az a nem játék, hogy amikor az erdőben vezetek, sötétben és ködben, az egyik kanyarból előkerül egy elektromos rolleres fiatal, fekete ruházatban, 30km/h-val a sávom közepén, mindenféle kivilágítás, vagy féynvisszaverő jelzés nélkül. Na az veszélyes. Kössék jogosítványhoz, mint a segédmotort, különben emberek halnak meg.
zsugabubus-2
2025. október 17. 18:58
"uszoda 2025. október 17. 18:20 • Szerkesztve Sőt még a súlypontja is kellemetlenül alacsonyan van egy motorháztetős ütközéshez mérten." Nem az a gond, hanem hogy az utas súlypontja kuuurva magasan van és ráadásnak a roller tömege lényegesen kisebb, mint az emberé, akit adott esetben le kellene lassítani. Ha az első kerék blokkol, a mókár egyenes vonalú egyenletes mozgással áll pályára... majd landol, vagy ütközik. A roller önmagában is életveszélyes lehet, mihelyst nincs normális útburkolat és a sebesség egy szint fölé emelkedik. Nem kell semmi több, csak egy folytonossági hiány az útburkolaton, vagy éppen egy olyan akadály, ami blokkolja vagy kitéríti a kormányzott kereket. A balesetek zöme nem másokkal való ütközésből ered.
nemecsek-3
2025. október 17. 18:48
A roller nem közlekedési eszköz hanem játék. Nincsenek meg rajta a közúti közlekedési eszközöknél szükséges és kötelező biztonsági fejlesztések amelyek pl. az autóipar esetén ezermilliárd dollárokat jelentenek. Milyen felelősség is terheli a rollergyártót? Amennyiben ezeket alkalmaznák , az első ilyen után a roller mint olyan fölismerhetetlen lenne az eredményben. A 20 cm-es kerék eredendően alkalmatlan közútra, a közutak nem rolleres feltételekre készülnek. Nincs biztosításkötési kötelezettség, de nem is lehetne működtetni még akkor sem, ha lenne rendszáma a rollernek. Az egész egy állatorvosi műló. A rollerest hiába öltöztetik golyóálló kevlárba, az igazi veszélyeztetett a gyalogos, biciklis és az autós is mert ha keresztül megy a rolleren akkor előveszik, meghurcolják vagy agyonverik (Olaszliszka), vagy hirtelen manőverrel saját és más életét teszi ki veszélynek és ezekben egy-két tizedmásodperc alatt még döntést sem lehet hozni, marad a reflex.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!