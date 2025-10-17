Az e-rollerek veszélyei – Vizit Kőnig dokival

Az elektromos rollerek a modern városkép részei lettek – de vajon fel vagyunk készülve a használatukra?

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura beszélget Dr. Kőnig Róbert gyermektraumatológussal arról, milyen súlyos következményei lehetnek egy-egy apró hibának ezekkel az eszközökkel közlekedve.

A szakember személyes tapasztalatait osztja meg a műsorban: naponta találkozik rolleres balesetek sérültjeivel, köztük súlyos, akár életveszélyes állapotban lévő gyerekekkel is.

A beszélgetés során szó esik arról is, miért különösen veszélyesek a kis kerekű, gyors rollerek, hogyan válhatnak a tinédzserek a legnagyobb kockázati csoporttá, és milyen szabályozási hiányosságok járulnak hozzá a balesetek számának növekedéséhez. Dr. Kőnig Róbert hangsúlyozta: a cél nem a tiltás, hanem a tudatosítás és a biztonság megteremtése – sisakhasználattal, sebességkorlátozással, oktatással és szülői felelősségvállalással.

Az adás egyúttal gyakorlati tanácsokat is kínál mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy a mobilitás ne járjon balesetveszéllyel.