péntek
Szalai Laura alkoholfogyasztási zavar alkoholfogyasztás alkohol vizit

„Ha észrevesszük a mintázatot, azonnal lépni kell” – Vizit Kőnig dokival

2025. november 14. 16:08

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Kőnig doki arról beszélgettek, hogy mennyire lehet hasznos a Száraz November kezdeményezés az alkoholfogyasztás megfékezésében, de szó esett az alkohol által okozott betegségekről hatásáról, és az alkoholfogyasztási zavarok kialakulásáról is.

null

A Vizit legújabb részében egy évtizedes probléma került a középpontba: az alkoholfogyasztás. A felmérések alapján az Európai Unióban és köztük Magyarországon is egyre többen küzdenek alkoholfogyasztási zavarokkal. 

Az alkohol súlyos hatással lehet a szervezetünkre, és Dr. Kőnig Róbert orvosszakértő szerint:

 egyfajta jutalmazási mintázat vezet a rossz irányba, de a Száraz November mozgalom segíthet ennek megállításában.

 

A beszélgetés során szóba kerültek a mai fiatalok és az ő viszonyuk az alkoholhoz. Kőnig doktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy jelentősen érezhető a felvilágosító kampányok hatása az új generációknál.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

 

