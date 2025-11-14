„Ha észrevesszük a mintázatot, azonnal lépni kell” – Vizit Kőnig dokival

A Vizit legújabb részében egy évtizedes probléma került a középpontba: az alkoholfogyasztás. A felmérések alapján az Európai Unióban és köztük Magyarországon is egyre többen küzdenek alkoholfogyasztási zavarokkal.

Az alkohol súlyos hatással lehet a szervezetünkre, és Dr. Kőnig Róbert orvosszakértő szerint:

egyfajta jutalmazási mintázat vezet a rossz irányba, de a Száraz November mozgalom segíthet ennek megállításában.

A beszélgetés során szóba kerültek a mai fiatalok és az ő viszonyuk az alkoholhoz. Kőnig doktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy jelentősen érezhető a felvilágosító kampányok hatása az új generációknál.