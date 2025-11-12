Robbanásszerű terjedés a térképen: Magyarország Európa élén, de ennek most nem örülhetünk

A Drogkutató Intézet elemzése.

A 15–16 éves európai diákok körében hosszú távon visszaszorult a cigaretta, az alkohol és a kannabisz kipróbálása – de a szerhasználat új formái és helyettesítői máris teret nyertek. Az ESPAD 2024-es adatai szerint az e-cigaretta és a „kettős használat” (cigaretta + e-cigaretta) robbanásszerűen terjed, a visszaélésszerű gyógyszerszedés növekszik, miközben a fiatalok egyre nagyobb része küzd digitális függőséggel, ami gyakran ugyanazokra a pszichés szükségletekre reagál, mint a drogok. Magyarország egyszerre lóg ki felfelé és oldalirányban: az alkohol kipróbálásában (91%) Európa élén állunk, a dohányzás és az e-cigaretta fogyasztása is a kontinens legmagasabb értékei közé tartozik, és a szintetikus katinonok kipróbálásában is csúcsértéket mutatunk.

Az ESPAD legfrissebb jelentése három évtizednyi adatot sűrít: a klasszikus szerek – dohány, alkohol, kannabisz – kipróbálása csökkent, de a rizikó-magatartás csatornái nem tűntek el, csak átalakultak. A jelentés szerint „a dohányzás jelentősen csökkent… 1995–2024 között a dohányzás életprevalencia (azaz azok aránya, akik életükben legalább egyszer rágyújtottak már) értéke a felére csökkent”, ugyanakkor az e-cigaretta használata „ugrásszerűen nőtt, és egyre korábbi életkorra tolódik.” (ESPAD, 2024, 1–2.)

A képletet tovább bonyolítja a „kettős használat”: a fiatalok egy része nem leváltja, hanem kombinálja a nikotinfogyasztás formáit, ami a függőség korai rögzülését vetíti előre. „A napi szintű kettős használati ráta 7,9%-ról 14%-ra nőtt (…) Bulgáriában és Magyarországon mértek magasabb rátát (25%).” (ESPAD, 2024, 11.)

A dohányzásról készült európai „hőtérkép” különösen erős fényt vet Magyarországra. A cigarettázás életprevalenciája átlagosan 32%, de „a legmagasabb ráta Magyarországon (51%) és Szlovákiában (46%) figyelhető meg.” (ESPAD, 2024, 9.) A jelenlegi, 30 napos dohányzási ráta szintén figyelemre méltó: „a legmagasabb prevalencia Horvátországban és Magyarországon (32%).” (ESPAD, 2024, 10.)