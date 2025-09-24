Kommunikáció az egészségügyben – Vizit Kőnig dokival

Előre a „lengyel úton”: varsói mintát követve buktatna kormányt Magyar Péter
Tényleg Magyar Péter a magyar „Tusk”? Lengyelország-szakértőt kérdeztünk a témában.
Az orvos-beteg kapcsolat minősége nemcsak a kezelések sikerét, hanem a gyógyulás élményét is alapjaiban határozza meg. A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Kőnig doki arról beszélgettek, miért kulcsfontosságú a megfelelő kommunikáció az egészségügyben.
A Vizit legújabb epizódja egy rendkívül fontos, mégis gyakran háttérbe szoruló témát állít fókuszba: az orvos-beteg kommunikáció jelentőségét. Dr. Kőnig Róbert nemcsak orvosként, hanem elkötelezett kommunikációs szemléletformálóként is ismert. A beszélgetés során Kőnig doktor hangsúlyozta: bár a legtöbb orvos rutinszerűen „páciensként” tekint a hozzá fordulókra, nem szabad elfelejteni, hogy ők érző emberek, akik gyakran félelemmel, bizonytalansággal telve keresik fel az egészségügyi rendszert.
Egy őszinte, empatikus hangnem, egy jól megfogalmazott mondat, egy türelmes válasz – sokszor többet jelent, mint maga a diagnózis.
Kőnig doktor szerint a megfelelő kommunikáció nem „extra”, hanem alapvető része kellene legyen az orvosi munkának.
Az adásban szó esik arról is, miért lenne fontos már az orvosképzés során nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikáció tanítására, és hogyan segíthet mindez abban, hogy a betegek ne csupán ellátottaknak, hanem valódi embereknek érezzék magukat.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!