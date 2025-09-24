Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szalai Laura doktor Vizit Kőn Egészségügyben kommunikáció

Kommunikáció az egészségügyben – Vizit Kőnig dokival

2025. szeptember 24. 19:58

Az orvos-beteg kapcsolat minősége nemcsak a kezelések sikerét, hanem a gyógyulás élményét is alapjaiban határozza meg. A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Kőnig doki arról beszélgettek, miért kulcsfontosságú a megfelelő kommunikáció az egészségügyben.

2025. szeptember 24. 19:58
null

A Vizit legújabb epizódja egy rendkívül fontos, mégis gyakran háttérbe szoruló témát állít fókuszba: az orvos-beteg kommunikáció jelentőségét. Dr. Kőnig Róbert nemcsak orvosként, hanem elkötelezett kommunikációs szemléletformálóként is ismert. A beszélgetés során Kőnig doktor hangsúlyozta: bár a legtöbb orvos rutinszerűen „páciensként” tekint a hozzá fordulókra, nem szabad elfelejteni, hogy ők érző emberek, akik gyakran félelemmel, bizonytalansággal telve keresik fel az egészségügyi rendszert.

Egy őszinte, empatikus hangnem, egy jól megfogalmazott mondat, egy türelmes válasz – sokszor többet jelent, mint maga a diagnózis.

Kőnig doktor szerint a megfelelő kommunikáció nem „extra”, hanem alapvető része kellene legyen az orvosi munkának.

Az adásban szó esik arról is, miért lenne fontos már az orvosképzés során nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikáció tanítására, és hogyan segíthet mindez abban, hogy a betegek ne csupán ellátottaknak, hanem valódi embereknek érezzék magukat.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!