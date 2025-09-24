Kommunikáció az egészségügyben – Vizit Kőnig dokival

A Vizit legújabb epizódja egy rendkívül fontos, mégis gyakran háttérbe szoruló témát állít fókuszba: az orvos-beteg kommunikáció jelentőségét. Dr. Kőnig Róbert nemcsak orvosként, hanem elkötelezett kommunikációs szemléletformálóként is ismert. A beszélgetés során Kőnig doktor hangsúlyozta: bár a legtöbb orvos rutinszerűen „páciensként” tekint a hozzá fordulókra, nem szabad elfelejteni, hogy ők érző emberek, akik gyakran félelemmel, bizonytalansággal telve keresik fel az egészségügyi rendszert.

Egy őszinte, empatikus hangnem, egy jól megfogalmazott mondat, egy türelmes válasz – sokszor többet jelent, mint maga a diagnózis.

Kőnig doktor szerint a megfelelő kommunikáció nem „extra”, hanem alapvető része kellene legyen az orvosi munkának.

Az adásban szó esik arról is, miért lenne fontos már az orvosképzés során nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikáció tanítására, és hogyan segíthet mindez abban, hogy a betegek ne csupán ellátottaknak, hanem valódi embereknek érezzék magukat.