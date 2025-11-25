Az elemző állítja: Magyar Péter nárcisztikus személyisége miatt sétált bele a Fidesz csapdájába

Deák értékelése szerint azonban a Fidesz kommunikációja pontosan arra játszott, hogy Magyar Péter nárcisztikus személyisége miatt idő előtt lépjen. A kormánypárt rendre azzal piszkálta, hogy „nincsenek jelöltjei”, és ez annyira hatott rá, hogy bár eredetileg januárra akarta halasztani a bejelentést, végül most – a saját tanácsadóival szembemenve – mégis előrehozta.
Az elemző szerint a jelöltállítás így kapkodássá vált:
– több mint 300 jelöltet szedtek össze sietve,
– sokan közülük most költöznek a választókerületükbe,
– nincs valós helyismeretük,
– a háttérellenőrzés nem volt kellően alapos,
– és számos jelölt ezer szállal kötődik a régi baloldalhoz, ami komoly támadási lehetőség.
Ajándék a Fidesznek
Deák úgy látja, hogy mindez óriási ajándék a Fidesznek. A kormánypárt így már konkrét személyekre tud kutatásokat készíteni, hosszú hónapok állnak a rendelkezésére, hogy minden jelölt gyenge pontját feltérképezze, és előre megtervezze a körzetek kampánystratégiáját.
A Tisza jelölése nem meglepte, hanem megnyugtatta a Fideszt”