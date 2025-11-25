Ft
11. 25.
kedd
kommunikáció Magyar Péter Deák Dániel

Az elemző állítja: Magyar Péter nárcisztikus személyisége miatt sétált bele a Fidesz csapdájába

2025. november 25. 07:57

Deák Dániel szerint a kormányzópárt óriási ajándékot kapott a Tisza-vezértől.

2025. november 25. 07:57
null

Deák Dániel legújabb elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter súlyos stratégiai hibát követett el, amikor már most – hónapokkal a kampány előtt – nyilvánosságra hozta a Tisza Párt egyéni jelöltjeit. A politológus szerint 

ez éppen az a helyzet, amelyre a Fidesz várt.

Deák felidézi: az elmúlt hónapokban több háttérbeszélgetésen és vitaműsorban is azt hallotta a Tiszához közel álló szereplőktől, hogy felesleges előre jelölteket állítani, hiszen ezzel csak támadási felületet adnak. A Tisza tanácsadói is azt javasolták, hogy az utolsó pillanatban, csak 2026 elején tegyék nyilvánossá a neveket – így kevesebb idő maradna a kormánypártnak az elemzésre és a célzott kampányra.

A Tisza-vezér nárcisztikus személyisége döntő volt

Deák értékelése szerint azonban a Fidesz kommunikációja pontosan arra játszott, hogy Magyar Péter nárcisztikus személyisége miatt idő előtt lépjen. A kormánypárt rendre azzal piszkálta, hogy „nincsenek jelöltjei”, és ez annyira hatott rá, hogy bár eredetileg januárra akarta halasztani a bejelentést, végül most – a saját tanácsadóival szembemenve – mégis előrehozta.

Az elemző szerint a jelöltállítás így kapkodássá vált:
– több mint 300 jelöltet szedtek össze sietve,
– sokan közülük most költöznek a választókerületükbe,
– nincs valós helyismeretük,
– a háttérellenőrzés nem volt kellően alapos,
– és számos jelölt ezer szállal kötődik a régi baloldalhoz, ami komoly támadási lehetőség.

Ajándék a Fidesznek

Deák úgy látja, hogy mindez óriási ajándék a Fidesznek. A kormánypárt így már konkrét személyekre tud kutatásokat készíteni, hosszú hónapok állnak a rendelkezésére, hogy minden jelölt gyenge pontját feltérképezze, és előre megtervezze a körzetek kampánystratégiáját. 

A Tisza jelölése nem meglepte, hanem megnyugtatta a Fideszt” 

– fogalmaz Deák. Az elemző azt is felidézi: a Fidesz 2022-ben január 26-án jelentette be a jelöltjeit, 2026-ban pedig január 10-ére tervezik ugyanezt. Vagyis nem változtatnak a győztes forgatókönyvön, a jelöltek pedig többségében már bejáratott, ismert képviselők lesznek.

Orbán Viktor ráadásul maga közölte a sajtóval: már megvannak a Fidesz jelöltjei, akiket látványos kampányeseményen mutatnak majd be. Ezzel szemben a Tisza – Deák szerint – előre kiadta a lapjait, és ezzel komoly stratégiai hátrányba sodorta magát a 2026-os választási év előtt.

Nyitókép: Krizsán Csaba

totumfaktum-2
2025. november 25. 08:34
De hát Bütyök már tavaly azzal dicsekedett, hogy azonnal elő tudna állítani kellő számú jelöltet. A múlt áprilisi előrehozott választásról nem is beszélve.
gyzoltan-2
2025. november 25. 08:26
Az igazán sajnálatos és tragikus e választási komédiában az, hogy a felelősséget nem ismerő, félre értelmező Magyar Péter, végzetes alkalmatlansága végett, nem ismerhette fel, hogy mily veszélyeket jelent Magyarországra a lakosság nagy-mértékű megosztása, megosztottsága..! A háborús helyzet effektív! -és hogy Magyar Péter is értse, annyira közvetlen, hogy hamis zászlós NATO részvétellel zajlik a háború, azaz NATO tagként Magyarország is hadviselő félnek tekinthető, ami akár következményekkel is járhat... A probléma ott van, hogy Magyar Péter nem degenerált..! Feltételezhető, hogy ő is sejti mily eszközként használják ki megszorult helyzetét, melybe meggondolatlanul, indulatosan önmagát juttatta... Így próbálkozott előremenekülni, mely próbálkozást aztán a magyarságellenes média felkapott, támogatott, reklámozott, mert kelően alkalmatlannak ítélve Magyar Pétert, biztosak voltak benne, hogy hozza az alapkövetelményt a: "Minél rosszabb, annál jobb!" direktívát!
dimaggio
2025. november 25. 08:16
Bodóné / lánykori nevén MP ./ a nárcisztikus összeomlás határán van .
pollip
2025. november 25. 08:11
MP nem egy politikus alkat. Ráadásul nehezen tanul és könnyen felejt.
