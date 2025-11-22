Már az oroszok sem hiszik el Putyin vezérkari főnökének legújabb bejelentését

Az is jelzésértékű, hogy még az orosz katonai bloggerek (Z-csatornák) sem hisznek feltétlenül a hivatalos verziónak. Többen „a vonat elé szaladásnak” nevezték Geraszimov jelentését, utalva arra, hogy a bejelentés elhamarkodott volt.

Az oroszok közben folytatják az előrenyomulást, és az új célokat is kijelölték: december közepéig el akarják foglalni Kosztyantinyivkát.

Az ukrán légierő legfrissebb jelentése szerint éjszaka ismét orosz drónok támadták meg az országot, de a 115-ből 95-öt semlegesítettek. A legsúlyosabb csapás Ternopilt érte, ahol a lakóházakat ért rakétatámadás halálos áldozatainak száma 31-re emelkedett, köztük gyermekek is vannak. Mint írják, a veszteségek a másik oldalon is nőttek: már 149 241 orosz katona nevét azonosították a halálos áldozatok között.