Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg
Megnyílt az út a további előrenyomulás előtt.
Kételkednek a történtek valódiságában.
Mint arról beszámoltunk , elfoglalta a Harkiv megyei Kupjanszk városát az orosz hadsereg, és ellenőrzése alá vonta a donyecki régióban lévő Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarnejszk) területének 70 százalékát – jelentette be csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. Geraszimov erről a Nyugat nevű hadseregcsoportosítás egyik vezetési pontján, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin elnöknek.
A hivatalos bejelentés után azonban egyre több elemző kételkedik a történtek valódiságában, szerintük a videós bizonyítékok olyan területeken készültek, amelyek már korábban is orosz ellenőrzés alatt álltak – írta a kárpáthír.
Az ukrán vezérkar határozottan cáfolja a város elestét, jelentéseik szerint csupán orosz szabotázscsoportok (DRG) szivárogtak be a területre.
Az is jelzésértékű, hogy még az orosz katonai bloggerek (Z-csatornák) sem hisznek feltétlenül a hivatalos verziónak. Többen „a vonat elé szaladásnak” nevezték Geraszimov jelentését, utalva arra, hogy a bejelentés elhamarkodott volt.
Az oroszok közben folytatják az előrenyomulást, és az új célokat is kijelölték: december közepéig el akarják foglalni Kosztyantinyivkát.
Az ukrán légierő legfrissebb jelentése szerint éjszaka ismét orosz drónok támadták meg az országot, de a 115-ből 95-öt semlegesítettek. A legsúlyosabb csapás Ternopilt érte, ahol a lakóházakat ért rakétatámadás halálos áldozatainak száma 31-re emelkedett, köztük gyermekek is vannak. Mint írják, a veszteségek a másik oldalon is nőttek: már 149 241 orosz katona nevét azonosították a halálos áldozatok között.
