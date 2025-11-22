Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben maximálják. A Krímet, Luhanszkot és Donyecket – ideértve az Oroszország által katonailag soha el nem foglalt területeket is – Oroszország nem csupán de facto viheti, hanem az Egyesült Államok el is ismeri azokat orosz területekként. Herszon és Zaporizzsja oblasztyokban a frontvonal befagy, de facto Oroszország marja, amit kapott. Minden ezeken kívüli (jelentéktelen méretű) megszállt területről Oroszország kivonul. A zaporizzsjai atomerőmű félig Ukrajnának, félig Oroszországnak termel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelete alatt. Mindenki teljes amnesztiát kap mindenért, amit a háború alatt elkövetett – értsd: nemzetközi bíróságok és egyéb bohócszervezetek előtt nem felelősségre vonhatók az oroszok –, kártérítési igényeikről a felek lemondanak. Ukrajna 100 napon belül választásokat tart, az orosz vagyonhoz ismét hozzáférhetnek az oroszok.

Az Oroszország elleni szankcióknak lépésről lépésre do szvidányija, az évszázad orosz-amerikai gazdasági megállapodásának privjét, Oroszország a G8-ban jiscsó ráz.

Néhány szó erejéig még a bornírt hazugság „nácimentesítés” is megjelenik a tervezetben. Eddig az ukrán veszteséglista. Keserű, nyálkás, nehezen lenyelhető békák.

Az a csoda, hogy ukrán nyereséglistáról is lehet beszélni. Ukrajna biztonsági garanciákat kap: az Egyesült Államok és az Európai Unió „határozott, koordinált katonai válaszát”, a szankciók ismételt hatályba lépését, a megszállt területek elismerésének visszavonását, minden Oroszországra nézvést kedvező megállapodás semmisségét jelenti, ha az oroszok ismét Ukrajnára támadnak, ám a garancia nem él, ha Ukrajna Oroszországra (ideértve: a Krímre, Luhanszkra, Donyeckre) támad. Oroszország áldását adja Ukrajna EU-tagságára, s az ország már az esetleges tagsága előtt hozzáférhet valamilyen megállapodás mentén az EU közös piacához. Szétbombázott keleti szomszédunk az USA, az EU és a Világbank együttműködésében nagy újjáépítési csomagot kap,