Előállt egy rossz ajánlat – egyben a legjobb ajánlat, amit Ukrajna valaha kapni fog

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
Nem az a kérdés, hogy el akarják-e fogadni. Akarja a fene. A kérdés az, hogy félkegyelműek-e, vagy van még szemük a nyilvánvaló vereségük meglátására.
Nem szép az, amit most Ukrajna ügyében látunk.
Akkor sem szép, ha a valóság pontról pontra bizonyítja azt, amiről három – 2021 őszét-telét idevéve talán már inkább négy – éve beszélünk.
Minden egyes tézisünket, az összeset, kivétel nélkül – Ukrajna esélyeiről, a 2021 végi megállapodás és az isztambuli folyamat megtorpedózásáról mint történelmi bűnről, az „as long as it takes” és az oroszpárti-ukránpárti dichotómia megbocsáthatatlanul sekélyes intellektuális elégtelenségéről, a háborúpárti Nyugatról, a mindig mindenben tévedő, soha egy pontosvesszőt el nem találó ukrán stratégiai elmebajról, az Ukrajna-hitével magára maradó Európáról, a magának jó, Európának rossz üzletet kötő Donald Trumpról. Mindenről.
„Várhatóan Oroszország nem támad meg szomszédos országokat, és a NATO nem fog bővülni.” Oroszország törvényt hoz (elnöki diktatúra, operettparlament, kac-kac) Ukrajna és más európai országok meg nem támadásáról, míg az ukrán NATO-tagság lehetetlenségét Ukrajna alkotmányba, a NATO statútumába foglalja – ilyen Donald Trump és Vlagyimir Putyin huszonnyolc pontos békemegállapodása, melyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szíves elfogadására előterjesztettek. Egyenlőtlen. Ukrajna tagadhatatlan vereségének, súlyosan helytelen helyzetfelismerésének, szövetségeseivel együtt három éven keresztül erőltetett hibás stratégiájának lenyomata.
Nem csoda, hogy sem Zelenszkij, sem az európai fősodor nem támogatja. Nem akarják megenni, amit főztek.
Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben maximálják. A Krímet, Luhanszkot és Donyecket – ideértve az Oroszország által katonailag soha el nem foglalt területeket is – Oroszország nem csupán de facto viheti, hanem az Egyesült Államok el is ismeri azokat orosz területekként. Herszon és Zaporizzsja oblasztyokban a frontvonal befagy, de facto Oroszország marja, amit kapott. Minden ezeken kívüli (jelentéktelen méretű) megszállt területről Oroszország kivonul. A zaporizzsjai atomerőmű félig Ukrajnának, félig Oroszországnak termel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelete alatt. Mindenki teljes amnesztiát kap mindenért, amit a háború alatt elkövetett – értsd: nemzetközi bíróságok és egyéb bohócszervezetek előtt nem felelősségre vonhatók az oroszok –, kártérítési igényeikről a felek lemondanak. Ukrajna 100 napon belül választásokat tart, az orosz vagyonhoz ismét hozzáférhetnek az oroszok.
Az Oroszország elleni szankcióknak lépésről lépésre do szvidányija, az évszázad orosz-amerikai gazdasági megállapodásának privjét, Oroszország a G8-ban jiscsó ráz.
Néhány szó erejéig még a bornírt hazugság „nácimentesítés” is megjelenik a tervezetben. Eddig az ukrán veszteséglista. Keserű, nyálkás, nehezen lenyelhető békák.
Az a csoda, hogy ukrán nyereséglistáról is lehet beszélni. Ukrajna biztonsági garanciákat kap: az Egyesült Államok és az Európai Unió „határozott, koordinált katonai válaszát”, a szankciók ismételt hatályba lépését, a megszállt területek elismerésének visszavonását, minden Oroszországra nézvést kedvező megállapodás semmisségét jelenti, ha az oroszok ismét Ukrajnára támadnak, ám a garancia nem él, ha Ukrajna Oroszországra (ideértve: a Krímre, Luhanszkra, Donyeckre) támad. Oroszország áldását adja Ukrajna EU-tagságára, s az ország már az esetleges tagsága előtt hozzáférhet valamilyen megállapodás mentén az EU közös piacához. Szétbombázott keleti szomszédunk az USA, az EU és a Világbank együttműködésében nagy újjáépítési csomagot kap,
melyhez a befagyasztott orosz vagyonból kap százmilliárd dollárt, további százmilliárdot az EU-tól (ezek a balekok mi volnánk), minden más befagyasztott orosz vagyon Ukrajna helyett egy orosz-amerikai kétoldalú befektetési alapba kerül.
Az ukránok hozzáférhetnek a Dnyeperhez kereskedelmi célból, gabonájukat pedig a Fekete-tengeren szabadon exportálhatják. Ja, és azonnali tűzszünet. Ez a nyereséglista: sovány, de létezik, s a megcsonkított Ukrajna további létezését feltétlenül biztosítja, s esetleges fejlődésére is esélyt kínál akkor, ha a következő harmincnégy év ukrán politikája egy hangyányit kevésbé lesz majd bumburnyák, mint az előző harmincnégy évben volt.
Előállt egy rossz ajánlat – egyben a legjobb ajánlat, amit Ukrajna valaha kapni fog. Nem az az ajánlat, amit a hősies ukránok érdemelnének, de az az ajánlat, amit Ukrajna teljesítményével kiérdemelt. És nem az a kérdés, hogy el akarják-e fogadni. Akarja a fene, egyetlen hazafi sem akarná. A kérdés az, hogy félkegyelműek-e, vagy van még szemük a nyilvánvaló meglátására. Cut one’s losses, ’elvágni a veszteségeket’ – így hívja az amerikai azt a döntést, amikor egy üzletember a további veszteségek elkerülése érdekében felhagy egy csak veszteséget termelő vállalkozással.
Ezt kell most Ukrajnának tennie: cut their losses, nagy vonalakban, igen szerény tárgyalási pozícióját kihasználva elfogadnia ezt az ajánlatot. Azért, mert ennyit tudott elérni, minden mást csak elképzelni meg agyhalott szövetségeseinek elhinni tudott.
gasztalódhat azzal, hogy nevezett szövetségesek ingüket-nadrágjukat kifizetik majd az ukrán újjáépítésre, miközben Trump és az USA még az újjáépítésen is keresni fognak: befagyasztott orosz vagyonból amerikai cégek profitja lesz. Nem csak Ukrajnának lesz megalázó ez a deal, hanem mindenkinek, aki valaha benézett az „as long as it takes” álomvilágába. De ez a deal van, vagy az összeomlás. Tessék választani.
