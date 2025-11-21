Ft
Pokrovszk Kupjanszk Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg

2025. november 21. 07:17

Megnyílt az út a további előrenyomulás előtt.

2025. november 21. 07:17
null

Elfoglalta a Harkiv megyei Kupjanszk várost az orosz hadsereg, és ellenőrzése alá vonta a donyecki régióban lévő Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarnejszk) területének 70 százalékát – jelentette be csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. Geraszimov erről a Nyugat nevű hadseregcsoportosítás egyik vezetésipontján, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin elnöknek.

Kupjanszk és Pokrovszk bekerítését október 26-án közölte nyilvánosan a hadseregtábornok az államfővel. A hónap végén Putyin közölte, hogy az orosz hadsereg kész több órára felfüggeszteni a harci tevékenységet annak érdekében, hogy ezekre a településekre nyugati és ukrán újságírók jussanak be az ukrán oldalról, hogy megismerkedjenek az ottani állapotokkal. Kijev ezt elutasította. Kupjanszk keleti részének elfoglalásáról október 11-én tett bejelentést az orosz fél. Geraszimov csütörtökön azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg folytatja az Oszkil folyó bal partján lévő ukrán alakulatok megsemmisítését. 

Putyin megjegyezte, hogy Kupjanszkban és a környező területeken mintegy 15 ukrán zászlóaljat kerítettek be.

A vezérkari főnök beszámolója értelmében a Kelet nevű csoportosítás Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében megszállt 13 települést, és november 1-jéig elfoglalt több mint 230 négyzetkilométernyi területet, ezzel növelve meg a ellenőrzése alatt álló zónát. Mint mondta, a Centrum nevű csoportosítás folytatja a Pokrovszknál bekerített alakulatok megsemmisítését, az Észak nevű pedig ellenőrzése alá vonta a Harkiv megyei Vovcsanszk területének több mint 80 százalékát.

Az államfő azt kérte a hadvezetéstől, hogy összpontosítson a kosztyantinivkai helyzetre a donyecki régióban. Elmondta, hogy a harcok már a város területén folynak, amelynek lakosságszáma korábban mintegy 67 ezer fő volt. Az orosz államfő a katonai parancsnokokkal megtartott tanácskozáson egyéb feladatként adta utasításba a „különleges hadművelet” céljainak elérését. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák számára biztosítani kell a lehetőséget a fegyverletételre és a megadásra. Hangot adott azon álláspontjának, hogy

Ukrajna politikai vezetése 2024 eleje óta egy bűnözői csoport, amely a hatalmat a háború ürügyével a tulajdon meggazdagodása érdekében bitorolja.

Mint fogalmazott, az ukrán vezetés „az aranybilin ülve” semmibe veszi a katonák sorsát. A háborút megelőzően mintegy 27 ezres Kupjanszk az azonos nevű járás közigazgatási székhelye, fontos logisztikai központ több vasútvonal és közút kereszteződésében. A városon át haladnak az ukrán fegyveres erők ellátási útvonalait az Oszkil folyó keleti partján. A TASZSZ hírügynökség szerint a város elfoglalása megnyitotta az utat azelőtt, hogy mélyebbre törjenek előre a harkivi régióba, Izjum és Csuhujiv város, valamint dél felől közvetlenül Vovcsanszk felé.

(MTI)

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

***

 

