Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg

Elfoglalta a Harkiv megyei Kupjanszk várost az orosz hadsereg, és ellenőrzése alá vonta a donyecki régióban lévő Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarnejszk) területének 70 százalékát – jelentette be csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. Geraszimov erről a Nyugat nevű hadseregcsoportosítás egyik vezetésipontján, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin elnöknek.

Kupjanszk és Pokrovszk bekerítését október 26-án közölte nyilvánosan a hadseregtábornok az államfővel. A hónap végén Putyin közölte, hogy az orosz hadsereg kész több órára felfüggeszteni a harci tevékenységet annak érdekében, hogy ezekre a településekre nyugati és ukrán újságírók jussanak be az ukrán oldalról, hogy megismerkedjenek az ottani állapotokkal. Kijev ezt elutasította. Kupjanszk keleti részének elfoglalásáról október 11-én tett bejelentést az orosz fél. Geraszimov csütörtökön azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg folytatja az Oszkil folyó bal partján lévő ukrán alakulatok megsemmisítését.