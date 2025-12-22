Ennél rosszabbul nem kezdődhetett volna Magyar Péter hete: nem ő az ellenzék főszereplője, hanem Orbán Viktor

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. A lap felidézte, hogy az egykori miniszter még júniusban úgy látta, hogy a Tisza Párt áll nyerésre, „talán egy orrhosszal”, ugyanakkor hozzátette, hogy „a Fidesz még mindig nyerhet”.

Most arra a kérdésre, hogy melyik 2025-ös esemény vagy folyamat lehet hosszabb távon is meghatározó a politikai erőviszonyok szempontjából, Fodor azt válaszolta: ebben az értelemben szorosan összefügg a tavalyi és az idei év. Véleménye szerint a kegyelmi ügy, valamint Magyar Péter megjelenése alapvetően írta át a magyar politikai térképet.