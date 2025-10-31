Miért kerülik a magyarok a szűrővizsgálatokat? - Vizit Kőnig dokival

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a szűrővizsgálatok témáját veszik górcső alá. A beszélgetésből kiderül, hogy a magyar társadalomnak mindössze kis része vesz részt rendszeresen rákmegelőző szűréseken. Pedig a kutatások szerint az időben felfedezett daganatos megbetegedések nagy arányban gyógyíthatók.

Az adásban igyekeznek feltárni, mi állhat a szűrésektől való távolmaradás hátterében. Szóba kerül az életmód és a mindennapi szokások szerepe az egészségmegőrzésben. Kiemelik az egészségértés fontosságát, vagyis azt, mennyire értik és alkalmazzák az emberek az egészséggel kapcsolatos információkat.

Rámutatnak arra is, hogy a megváltozott életvitel számos új rizikófaktort hordoz magában. Az adás során gyakorlati tanácsokat is adnak arra, miként érdemes beépíteni a szűréseket a mindennapi életbe. Végül hangsúlyozzák: a szűrővizsgálatok nemcsak hasznosak, hanem elengedhetetlenek a betegségek korai felismeréséhez és a hosszú távú egészség megőrzéséhez.