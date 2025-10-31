Ft
életmód Szalai Laura életvitel Dr Kőnig Róbert Vizit Kőn társadalom

Miért kerülik a magyarok a szűrővizsgálatokat? - Vizit Kőnig dokival

2025. október 31. 16:00

A Vizit új epizódjában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a szűrővizsgálatok jelentőségéről, a megelőzés fontosságáról és az egészségértés hiányáról beszélgetnek. Kutatások szerint ugyanis, a magyar lakosság kis hányada vesz részt rákmegelőző szűréseken. A szakértők arra is rámutatnak, hogy az időben felfedezett betegségek döntő többsége gyógyítható.

2025. október 31. 16:00
null

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a szűrővizsgálatok témáját veszik górcső alá. A beszélgetésből kiderül, hogy a magyar társadalomnak mindössze kis része vesz részt rendszeresen rákmegelőző szűréseken. Pedig a kutatások szerint az időben felfedezett daganatos megbetegedések nagy arányban gyógyíthatók. 

Az adásban igyekeznek feltárni, mi állhat a szűrésektől való távolmaradás hátterében. Szóba kerül az életmód és a mindennapi szokások szerepe az egészségmegőrzésben. Kiemelik az egészségértés fontosságát, vagyis azt, mennyire értik és alkalmazzák az emberek az egészséggel kapcsolatos információkat. 

Rámutatnak arra is, hogy a megváltozott életvitel számos új rizikófaktort hordoz magában. Az adás során gyakorlati tanácsokat is adnak arra, miként érdemes beépíteni a szűréseket a mindennapi életbe. Végül hangsúlyozzák: a szűrővizsgálatok nemcsak hasznosak, hanem elengedhetetlenek a betegségek korai felismeréséhez és a hosszú távú egészség megőrzéséhez.

 

Nézze meg a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

auditorium
2025. október 31. 16:40
Nagyon fontos az egészségügyi tájékoztatás. Ezt naponta TV-műsorok biztosithatnák mindig ugyanazon a TV-csatornán ugyanabban az időben. Egy-egy szerv betegségét kiválasztva meghivhatnának a stúdióba szakorvosokat, akiknek intelligens kérdéseket tesz fel a riporter, majd a nézők is betelefonálhatnak. Ezek a műsorok nagyon kedveltek mindenütt. A betelefonáló elmondja panaszát (akárcsak a körzeti orvosi rendelőben és kér tanácsot). A szakorvos megválaszoja. Persze nem nevezi meg, milyen gyógyszer szükséges, de a szükséges vizsgálatokat vagy prevenciót elmagyarázza. Ez külfönön az egyik LEGNÉZETTEBB MŰSOR és az átlag polgár egészségügyi ismerete sokat javult. Valamikor volt otthon az "Orvos a családban" c.könyv, ami hasznos lett volna pl. biológia órán a bibék beporzása helyett... Szóval, nem javasolok ostobaságot, a TV A LEGNAGYOBB TANITÓMESTER. Sajnos sokszor nézhetetlen a műsor az állandó ismétlések, reklámok, a letargikus, melankólius, műsorok miatt.Pár kivétellel
nempolitizalok-0
•••
2025. október 31. 16:37 Szerkesztve
Segítek itt pár embernek: Az ajánlott általános szűrések: tüdő, cukorbetegség, prosztata, széklet (vérvizsgálat), általános vérkép, vérnyomás, nőknél emlő. Ha valaki nem megy a háziorvosához és (vagy) még rosszindulatú is, azt írja, nincs ilyen szűrés. Pedig VAN! Én pld. rendszeresen igénybeveszem. Azért az már tényleg durva, ha valaki a prosztata rákját, vagy a magas, kezeletlen vércukrát, magas vérnyomását Orbánra, illetve az egészségügyre fogja.
Obsitos Technikus
2025. október 31. 16:24
Bevallom, egészségügyi szakdolgozó létemre kis részben magam is a szürővizsgálatot elutasítók közé tartozom. Némiképp fatalista vagyok, és vannak olyan, főleg az életkor végén jelentkező betegségek, amelyek kezelését elutasítanám. Nyilván akkor ezekre a betegségekre fölösleges szűrést kérnem, annál is inkább, mivel ezek nem olcsók, nem mind érhető el korlátlanul, nem foglalom vele fölöslegesen az ellátórendszert.
somfas
2025. október 31. 16:16
Akkor amikor orvosok egy része átvezeti a pácienseit a magánrendelőjébe. amikor éveket vár az előjegyzett, amikor időpontra bewrendel egy fél napig még várakoztatják helyben akkor nem csak az élet szar, hanem az E.Ü. is. (ezért hacsak nem muszáj az ember orvos közelébe se megy.) Már réges rég ingyenes orvosképzés kellene nyitott egyetemi kapukkal, hogy a selejthajlamúakat ki lehessen dobni, akik csak mások elől foglalják a helyet. Orvos is ember, csak az a gond, hogy célttévesztve azt hiszik némelyek, hogy a páciense nyírandó birka ők meg az istentelen Isten.
