Vadonatúj felfedezés a kakaó előnyeiről: ezért tulajdonítanak hatalmas erőt a gyerekek kedvencének

Soha nem volt még ilyen: egy év alatt két és félszeresére emelkedett a kakaó ára.
Egy friss tanulmány szerint időnként érdemes megszakítani a képernyő előtt való munkavégzést egy pohár frissítővel. A kakaó előnyeit most újabb kutatás erősítette meg.
Ahogy beköszöntött a karácsonyi időszak, még jobban esik egy forró csokoládé, illetve kakaó mellett olvasni, beszélgetni vagy rejtvényt fejteni. Egy vadonatúj felfedezés szerint ráadásul sokak kedvence lehet a legédesebb módja a komoly egészségügyi kockázatot jelentő ülő életmód ellensúlyozásának. A kakaó előnyei mellé mostantól felírható: a benne található flavanolok kiválóan védik az érrendszer egészségét.
Régóta köztudott: a rendszeres testmozgás, mint például a gyaloglás, a futás, a kerékpározás jót tesz az érrendszer egészségének. De a sport mellett nagy szerepet játszik az étkezés is. A Birminghami Egyetem legújabb tanulmánya, a Journal of Physiology című folyóiratban megjelenő kutatás éppen ezt bizonyítja: mint részletezik, a flavanolokban gazdag ételek, például a kakaó fogyasztása védheti az érrendszer egészségét. Kakaórajongók, figyelem! Itt a tudományos bizonyíték a kakaó hatására.
Mivel a mai világban az ülőmunka és az ezzel összefüggésbe hozható ülő életmód annyira elterjedt, hogy sokszor szinte fel sem áll az ember az íróasztal mellől, nem árt odafigyelni rá: a huzamosabb ideig tartó ülés károsíthatja az erek működését. Becslések szerint az Egyesült Királyságban a fiatal felnőttek napi hat órát ülnek a képernyő előtt, ami az érrendszer működésének romlásához, valamint a szív- és érrendszeri betegségek 13 százalékos növekedéséhez vezet.
Minden a flavanolokról szól: ezek olyan természetes vegyületek, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, állítja a Medical News Today.
A flavanolok olyan ételekben és italokban találhatók, mint a kakaó, a szőlő, a diófélék és a tea.
Mivel korábbi kutatások már megerősítették, hogy a flavanolok segíthetnek megvédeni az emberek szív- és érrendszerét, a kutatók azt akarták megvizsgálni, hogy egy flavanolban gazdag étel, például a kakaó fogyasztása közvetlenül befolyásolhatja-e a vérereket ülés közben.
Egy új tanulmányban a kutatók 40 egészséges, 18 és 45 év közötti férfin tesztelték az elméletet. Először megmérték a férfiak csúcs oxigénfogyasztását (VO2 csúcs), ez alapján pedig 20 fő a magas fittségűek kategóriájába, 20 fő pedig az alacsony fittségűek közé tartozott.
A magas fittségű csoport fele magas flavanoltartalmú, a másik fele pedig alacsony flavanoltartalmú kakaót kapott. Ugyanezt tették az alacsony fittségű csoportokkal is. Ezután minden résztvevőt két órán át ült, majd a kutatók a hörgőáramlásnak nevezett módszerrel vizsgálták meg a résztvevők karjának és lábának érrendszeri működését.
Az eredmények kissé meglepőek voltak, mert bár a magas flavanoltartalmú italt fogyasztó résztvevők esetében várható lett volna, a kutatók mégsem tapasztaltak csökkenést az összes alanynál. A magas flavanoltartalmú kakaó összességében megakadályozta a vérerek működésének romlását mind a jó, mind a kevésbé jó edzettségű résztvevőknél.
„Kísérletünk azt mutatja, hogy a magasabb fittségi szint nem akadályozza meg az ülés által okozott átmeneti érrendszeri funkciókárosodást, ha csak alacsony flavanoltartalmú kakaót fogyasztanak.
Fontos, hogy a magas flavanoltartalmú ital után mind a fittebb, mind a kevésbé fitt résztvevők FMD-pontszámaik ugyanolyanok maradtak, mint amilyenek két óra ülés előtt voltak”
– ismertette a tanulmány társszerzője, Dr. Sam Lucas, a Birminghami Egyetem cerebrovaszkuláris, testmozgás- és környezeti élettan professzora.
Mivel a magas flavanoltartalmú ételek a fittségi szinttől függetlenül jótékony hatással vannak az érrendszer működésére, logikus, hogy az ülési időszakokat kakaószünetekkel szakítsuk meg – írják a kutatás eredményeiről szóló beszámolóban. Hozzá kell azonban tenni, aki kevésbé szívesen fogyasztana kakaót, egy csésze teával is frissíthet.
Az elmúlt években jelentős áremelkedéssel szembesültek a kakaórajongók. A nemzetközi piacon látványosan szökött az egekbe az ár, amelynek oka elsősorban a lesújtó termés-előrejelzés volt. Konkrétan a 4,5 millió tonnás várható globális kakaókínálat több százezer tonnával elmarad a kereslettől,
vagyis az egyik legfontosabb élelmiszer-alapanyagból évek óta nem terem meg a szükséges mennyiség.
A helyzet pedig a közeljövőben sem lesz kedvezőbb: a kimondottan pocsék kilátások oka többek között
A kakaóbab az Egyenlítő mentén terem, a trópusi éghajlaton. A legnagyobb kakaótermesztő és exportáló országok Nyugat-Afrika országai, vagyis Elefántcsontpart és Ghána, illetve a dél-amerikai országok. A kakaó világpiaci árának hosszú távú jövője egyelőre bizonytalan, így minden adag „gyógyhatású készítményt” meg kell becsülni.
