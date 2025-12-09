Vadonatúj felfedezés a kakaó előnyeiről: ezért tulajdonítanak hatalmas erőt a gyerekek kedvencének

Ahogy beköszöntött a karácsonyi időszak, még jobban esik egy forró csokoládé, illetve kakaó mellett olvasni, beszélgetni vagy rejtvényt fejteni. Egy vadonatúj felfedezés szerint ráadásul sokak kedvence lehet a legédesebb módja a komoly egészségügyi kockázatot jelentő ülő életmód ellensúlyozásának. A kakaó előnyei mellé mostantól felírható: a benne található flavanolok kiválóan védik az érrendszer egészségét.

Újabb piros pontot jegyezhetünk fel a kakaó előnyei közé

Fotó: Pixabay

Régóta köztudott: a rendszeres testmozgás, mint például a gyaloglás, a futás, a kerékpározás jót tesz az érrendszer egészségének. De a sport mellett nagy szerepet játszik az étkezés is. A Birminghami Egyetem legújabb tanulmánya, a Journal of Physiology című folyóiratban megjelenő kutatás éppen ezt bizonyítja: mint részletezik, a flavanolokban gazdag ételek, például a kakaó fogyasztása védheti az érrendszer egészségét. Kakaórajongók, figyelem! Itt a tudományos bizonyíték a kakaó hatására.