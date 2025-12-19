Ft
szalai laura kőnig róbert kontextus mentális egészség egészség

Prevenció és edukáció, fókuszban a mentális egészség – Vizit Kőnig dokival

2025. december 19. 16:04

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a mentális egészség fontosságára hívják fel a figyelmet. Az ünnepi időszak túlzó elvárásai, a tökéletesség kényszere és a mindennapi nyomás komoly lelki terhet róhat ránk – a szakértők szerint azonban a jelen megélése, a segítségkérés és a tudatos odafigyelés lehet a kiút.

2025. december 19. 16:04
null

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura műsorvezető és állandó vendége, Dr. Kőnig Róbert a mentális egészség egyik legaktuálisabb kérdéskörét járják körül. Az ünnepi időszak közeledtével egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk: a „legyen minden tökéletes” elvárása sokak számára szorongást és kimerültséget hoz magával.

A beszélgetés rávilágít arra, hogy a mentálhigiénés szakemberek szerint a jelen pillanat megélése kulcsszerepet játszik a lelki és szellemi egyensúly fenntartásában. A számok is figyelmeztetőek: Magyarországon közel minden tizedik ember küzd valamilyen mentális betegséggel, a súlyos depresszióval élők száma pedig meghaladja a 700 ezer főt.

Dr. Kőnig Róbert hangsúlyozza: az egyik legnagyobb gond, hogy nem vesszük elég komolyan a mentális egészségünket. 

A műsorban határozottan arra buzdít, hogy merjünk szakemberhez fordulni – mert a cél nem csupán a túlélés, hanem az, hogy valóban megéljük az életünket. Külön figyelmet szentel a szülők lehetőségeinek is, bemutatva, hová fordulhatnak, ha úgy érzik, gyermeküknek segítségre van szüksége.

 

A teljes beszélgetés megtekinthető a Kontextus Youtube-csatornáján!

 

 

 

