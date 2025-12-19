Prevenció és edukáció, fókuszban a mentális egészség – Vizit Kőnig dokival

A Vizit legújabb adásában Szalai Laura műsorvezető és állandó vendége, Dr. Kőnig Róbert a mentális egészség egyik legaktuálisabb kérdéskörét járják körül. Az ünnepi időszak közeledtével egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk: a „legyen minden tökéletes” elvárása sokak számára szorongást és kimerültséget hoz magával.

A beszélgetés rávilágít arra, hogy a mentálhigiénés szakemberek szerint a jelen pillanat megélése kulcsszerepet játszik a lelki és szellemi egyensúly fenntartásában. A számok is figyelmeztetőek: Magyarországon közel minden tizedik ember küzd valamilyen mentális betegséggel, a súlyos depresszióval élők száma pedig meghaladja a 700 ezer főt.