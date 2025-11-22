Ft
ásványvíz nébih egészség

Ha ilyen ásványvizet vett, meg ne igya – a NÉBIH súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet

2025. november 22. 08:34

Visszafizetik a termék árát.

2025. november 22. 08:34
null

Felhívást tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, amely visszahívja az Auchan által forgalmazott Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelését, az ugyanis mikrobiológiailag nem megfelelő.

Az Auchan honlapján közölte: bármelyik áruházukba vissza lehet vinni a kivonásban érintett termékeket, és akár blokk nélkül is visszafizetik a teljes vételárat.

A Nébih kiemelte, a visszahívás kizárólag az alábbi adatokkal azonosított termékre vonatkozik – Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l, minőségmegőrzési idő: 2026.06.18., tételszám: 1353240600L

nemmondom-3
2025. november 22. 13:15
Mostanában sorozatban jönnek a kristálytiszta , földöntúli minőséginek kikiáltott ásványvizekkel kapcsolatos problémák. Visszatérünk a vízcsapokhoz?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 22. 12:26
Igyál csapvizet. Citrommal.
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2025. november 22. 12:03
Döglött vizet amúgy se igyon senki, hacsak nem gyógyvíz.
Válasz erre
0
0
europész
2025. november 22. 10:11
Aki marmegitta az vizelet formajaban is visszaviheti.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!